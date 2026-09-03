Kadeřávková se ukázala v bikinách bez filtru a retušování. Pod fotkou se strhla bitva, padla i slova o těhotenství

Herečka Anna Kadeřávková zveřejnila fotku v bikinách, na které působí přirozeně, bez make-upu a bez viditelných úprav. VIP život zaznamenal, že komentáře se během hodin proměnily v arénu: stovky pochval typu „konečně normální holka“ se střetly s hrstkou
poznámek o bledé kůži, nedostatečně zpevněné postavě, a s jednou otázkou, která zvedla vlnu sama o sobě: „Ale, čekáme miminko?“ Na tu se okamžitě sesypali ostatní uživatelé. Kadeřávková sama v dohledaných přepisech do hádky nevstoupila. Co se vlastně stalo pod tou fotkou
Příspěvek, který zachycuje herečku v plavkách bez pózy a stylizace, vyvolal dva protichůdné proudy. Většina komentujících reagovala nadšeně, oceňovali, že Kadeřávková vypadá jako „normální ženská“, ne jako retušovaný obrázek z kampaně. Psali o přirozenosti, o tom, že
konečně někdo ukazuje reálné tělo. Menšina šla opačným směrem. Objevily se rady, aby „zpevnila tělo“, komentáře k odstínu kůže a zpochybňování smyslu takové fotky. Vrcholem byla narážka na těhotenství, jenž spustila okamžitou protiakci ostatních sledujících.
Narážky na těhotenství nejsou v případě Kadeřávkové novinkou. Už v březnu 2021 musela reagovat na obdobné domněnky, tehdy pro web
ŽivotvČesku.cz jednoznačně řekla: „Nejsem těhotná… mám velkou bundu a ruce v kapsách.“ Mechanismus u plavek zůstává totožný: stačí, aby ženské tělo na fotce nevypadalo podle úzkého ideálu, a část publika automaticky mluví o reprodukci. Některé zdroje uvádějí, že si z podobných narážek herečka „nic nedělá“. V rozhovoru pro PrahaIN z března popsala svou strategii vůči negativitě na sítích jasně: rozlišovat, co stojí za pozornost, a co je lepší ignorovat. Většinu hejtů označila za „zbytečně urážející výkřiky do tmy“. Přirozenost jako dlouhodobá linka, ne jednorázový tah
Důležitý kontext: tahle fotka nevybočuje z komunikace Kadeřávkové, zapadá do ní. Už v rozhovoru pro Novinky v květnu 2022 říkala, že si „nehraje na to, co není“, a že na Instagramu sdílí i momenty, kdy člověk není nalíčený a upravený na sto procent. V červnu 2025 přešla od výrazně blond vlasů k přirozenější barvě a sama
napsala, že ji přirozenost „volá čím dál tím víc“. A v březnu 2025, k Mezinárodnímu dni žen, zveřejnila text o „krásném těle plném křivek a krásných nedokonalostí“.
Bikinová fotka tak není manifest ani provokace. Je to pokračování linie, kterou Kadeřávková buduje roky. Ostatně i v červenci 2026 sdílela plážovou fotku z Acapulca, dovolenkový a lifestylový obsah je u ní standardní součást feedu, ne výjimka. V českém prostředí není s tímto přístupem úplně sama. Veronika Arichteva podle iDNES sdílí Instagram bez filtrů, Patricie Pagáčová pro Elle
přiznala, že se v soukromí běžně nemaluje. Kadeřávková ale patří k těm, které tuhle linku drží nejkonzistentněji a nejdéle, a s publikem přes 300 tisíc sledujících má dosah, který z toho dělá víc než osobní volbu. Zdroj fotografie: Nextfoto Malý test českého Instagramu
Na celé kauze je nejzajímavější jedna věc: i ti, kdo Kadeřávkovou chválí, její tělo veřejně kategorizují. „Normální postava“, „konečně ne vychrtlá“, „hezky vypadá i bez make-upu“ jsou hodnocení, jen s kladným znaménkem. Druhá strana dělá totéž, jen s disciplinujícím tónem: zpevni se, jsi bledá, jsi těhotná? Studie publikovaná v roce 2024 v časopise spadajícím pod
Nature Portfolio ukázala, že přirozeněji působící obsah podporující pozitivní vztah k tělu vyvolával u mladých žen výrazně pozitivnější emoce než obsah postavený na ideálu štíhlosti.
Metaanalýza z letošního roku v Adolescent Research Review potvrdila souvislost mezi sociálními sítěmi a obavami z vlastního těla u adolescentů. U profilu s dosahem Kadeřávkové může každý takový příspěvek
fungovat jako drobná protiváha k perfekcionistickému standardu; ne jako záruka změny, ale jako signál, že „normální“ je legitimní. Ariana Grande v dubnu 2023 veřejně vyzvala, aby lidé přestali komentovat cizí těla. Kadeřávková volí jinou cestu: neapeluje, prostě žije. A nechává komentáře mluvit za sebe.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová