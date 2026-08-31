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Návrat smíchovské pátračky na obrazovky. Kriminálka Anděl bude lovit i kanibala

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Detektivní seriál Kriminálka Anděl se vrací na obrazovky s osmou řadou. Pražský vyšetřovací tým čekají záludné moderní kauzy i komplikace u starých vražd.
Kriminálka Anděl

Kriminálka Anděl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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