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Fotbalisty Artisu posílil na hostování osmnáctiletý Polák Sarapata

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Fotbalový Artis Brno získal další posilu. Do konce sezony přichází na hostování z FC Kodaň osmnáctiletý polský záložník Dominik Sarapata. Mládežnický reprezentant už má zkušenosti z nejvyšší polské soutěže a v Kodani si letos připsal tři soutěžní starty.
Fotbalisty Artisu posílil na hostování osmnáctiletý Polák Sarapata

Fotbalisty Artisu posílil na hostování osmnáctiletý Polák Sarapata

Zdroj: Artis Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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