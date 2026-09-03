Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější

Když Sparta Praha v lednu 2018 představila novou posilu ze záhřebského Dinama a bělehradské Crveně zvezdy, šlo o rutinní transfer gabonského reprezentanta s čísly, která mluví sama za sebe. Za dva a půl roku na Letné odehrál 81 soutěžních zápasů, vstřelil 31 gólů a odešel jako jeden z nejproduktivnějších záložníků, jaké klub v posledních letech měl. Nic ve veřejně dostupných materiálech nenaznačovalo, že by kolem jeho identity existoval jakýkoli problém. Ten přišel až po jeho odchodu a ukázal se být daleko složitější než pouhá otázka data narození.
Stížnost, která nešla jen po věku
Na jaře 2021 podala konžská fotbalová federace FECOFA formální stížnost k disciplinární komisi Africké fotbalové konfederace (CAF). Její obsah překračoval běžný rámec „věkového podvodu“. FECOFA tvrdila, že hráč registrovaný gabonskou federací FEGAFOOT jako Guélor Kanga Kaku, narozený 1. září 1990 v gabonském Oyemu, je ve skutečnosti osoba jménem Kiaku Kiaku Kiangani Guelor, narozená 8. října 1985 v Kinshase v Demokratické republice Kongo.
Rozdíl mezi oběma daty činí 4 roky, 10 měsíců a 24 dní. Mediální zkratka „o pět let starší“ je tedy zaokrouhlení, ale podstata stížnosti ležela jinde. FECOFA předložila materiály k rodinné skladbě, dědickému aktu, pasové žádosti údajného otce i volební registraci osoby s tvrzeným jménem a datem narození. Spor tak mířil na čtyři vrstvy najednou:
- datum narození,
- jméno,
- národnost a místo původu,
- oprávněnost registrace u FEGAFOOT a v systému CAF.
Jinými slovy: nejde o to, že hráč „vypadá starší“. Jde o tvrzení, že je to administrativně jiný člověk.
Dvě rozhodnutí, žádný průlom
Disciplinární komise CAF stížnost 26. května 2021 zamítla. Důkazy FECOFA shledala jako nedostatečně průkazné. Konžská federace se odvolala, ale v červenci 2021 odvolací orgán potvrdil původní verdikt; FECOFA nepředložila žádné nové podklady.
Sám Kanga se v květnu 2021 vyjádřil stručně: je klidný, nemá žádný rodný list, občanku ani pas vydané DR Kongo a disponuje řádně vydaným gabonským pasem. V materiálech CAF pro gabonskou reprezentaci je dodnes veden s datem narození 1. září 1990.
V lednu 2024 se kauza virálně vrátila přes sociální sítě, tentokrát s tvrzením o údajné nové nominaci Kangy do gabonského kádru. FEGAFOOT to výslovně popřela jako vytržené staré informace bez reálného základu.
Proč to Sparta nemohla „odhalit“
Evropský klub při přestupu pracuje s tím, co dostane: pas, sportovní dokumentace, lékařská prohlídka. Kanga byl v centrálním systému CAF veden jako gabonský hráč už od roku 2008 a v soutěžích konfederace nastupoval bez protestu. MRI protokol, který CAF používá k ověřování věku, slouží výhradně pro kategorii do 17 let, ne pro běžnou kontrolu dospělých hráčů. Sparta tak neměla k dispozici žádný nástroj ani signál, který by ji měl varovat.
Podle nás je právě tohle jádro příběhu, které se v diskusích ztrácí. Fotbal umí řešit věk teprve ve chvíli, kdy se spor promění v dokumentový a jurisdikční problém mezi dvěma federacemi. Dokud k tomu nedojde, identita hráče je prostě to, co říká jeho pas.
Systémový problém, ne individuální selhání
Kangův případ není ojedinělý. Podle dat UNICEF je v subsaharské Africe registrováno jen něco přes 51 % dětí do pěti let. Systematické zaznamenávání narození zůstává v mnoha zemích vážnou výzvou, a fotbal na tom parazituje i trpí zároveň.
CAF reaguje hlavně v mládežnických kategoriích. Její lékařský manažer v dubnu 2025 popsal, že po zavedení MRI screeningu u turnajů do 17 let prakticky zmizely protesty na věk. Na seniorské úrovni ale pravidla počítají pouze s kontumací zápasu za nezpůsobilého hráče a se sankcí za falešné doklady; FIFA Disciplinary Code stanoví minimálně šestizápasový zákaz nebo trest na nejméně 12 měsíců. Zpětné zneplatnění celého kontraktačního řetězce by bylo záležitostí civilního práva, ne sportovní justice.
Kangova kauza zůstává formálně uzavřená. Důkazy, které FECOFA předložila, CAF dvakrát shledala jako nedostatečné. To neznamená, že obvinění jsou nepravdivá, znamená to, že nebyla prokázána. V africkém fotbale, kde polovina dětí nemá rodný list, je hranice mezi „neprokázáno“ a „nepravda“ tenčí, než by si kdokoli přál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner