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Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější

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Guélor Kanga Kaku podle konžské federace není Gaboňan narozený v roce 1990, ale Konžan z Kinshasy, který přišel na svět o téměř pět let dříve. Africká fotbalová konfederace případ dvakrát uzavřela, a přesto se pravidelně vrací.
Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější

Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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