Váš trávník skrývá tajné zbraně! Pozvěte si do záhonu nenasytné armády přirozených požíračů slimáků. Každý vášnivý zahradník to důvěrně zná. Stačí pár deštivých dnů, vyjdete se ráno podívat na své vymodlené sazeničky salátů, jahody nebo hosty a místo bujné zeleně vás přivítá spoušť. Jen ožrané pahýly a lesklá slizká cestička, která neomylně prozrazuje hlavního škůdce. Boj se slizkými plzáky vypadá často jako nekonečný souboj s větrnými mlýny a kupovat hory chemických granulí nikoho moc nebaví.
Málokdo ale ví, že příroda nám nabízí neuvěřitelně účinnou a bezplatnou pomoc. Pokud na své zahradě vytvoříte ty správné podmínky, dorazí k vám do záhonů noční směna nenasytných pomocníků – dravých střevlíků.
Malý brouk s obřím apetitem: Jak funguje noční hlídka?
Různé druhy střevlíků, například střevlík fialový nebo střevlík měděný, jsou rození noční lovci. Vědečtí pracovníci při pozorování zjistili, že jediný dospělý střevlík dokáže za čtyřiadvacet hodin zlikvidovat klidně sedm až devět čerstvě vylíhlých slimáčků a k tomu ještě spořádat hromadu jejich vajíček.
Střevlíci samozřejmě nedokážou přeprat obřího, deseticentimetrového plzáka španělského. Jejich neuvěřitelná síla však spočívá v tom, že nepřetržitě vysávají a požírají vajíčka a nejmladší generaci slimáků. Fungují tak jako dokonalá prevence. Tím, že zlikvidují slimáčí potěr ještě v zárodku, vám ušetří obří kalamitu pro příští rok.
TIP: Test školní psycholožky ukázal kličky, které používají dospělí. Většina druháků by s cizincem odešla.
Foto: Pixabay
Čtyři jednoduché kroky, jak dravé brouky zabydlet na vaší zahradě
Nejlepší na tom je, že tyto užitečné tvory nemusíte nikde kupovat v krabičkách. V české přírodě se běžně vyskytují a na vaši zahradu dorazí sami. Stačí jim přestat házet klacky pod nohy a trochu upravit své zahradnické zvyklosti:
Zapomeňte na sterilně holou hlínu: Střevlíci milují temno, chlad a vlhko. Pokud záhony zamulčujete slámou, hrabankou nebo posekanou trávou, vytvoříte pro ně ideální denní schovku i loviště.
Položte mezi záhony pár prken nebo kamenů: Stačí podél řádků položit staré dřevěné prkno nebo plochý kámen. Ráno pod ním najdete jak odpočívající dravé brouky, tak i samotné slimáky, které tak můžete snadno posbírat.
Nechte kousek divočiny u plotu: Nesterilní, lehce „zanedbaný“ kout s vyšší trávou nebo trvalkami slouží pro tyto dravce jako chráněný koridor, odkud vyrážejí na lov do zeleninových záhonů.
Omezte hluboké rytí a agresivní chemii: Plošné rytí a chemické postřiky spolehlivě ničí larvy i dospělé dravé brouky. Pokud musíte použít granule na slimáky, sahat byste měli po šetrnějších přípravcích na bázi fosforečnanu železitého.
Užitečný tip pro akutní případy: Když vám slimáci žerou čerstvě vysazené sazenice před očima, kombinujte přirozené predátory s ručním sběrem po setmění s čelovkou. Vyrazit můžete i do biologického boje s využitím parazitických hlístic (např. přípravky NemaFence nebo Slimakill), které nakoupíte v zahradnictví.
Mírný „nepořádek“ na zahradě chrání vaše záhony nejlépe
Mnoho lidí má tendenci na podzim zahradu dokonale uklidit, vyhrabat každý lísteček a kompletně zrýt veškerou půdu. Jenže přesně tím zničíte zimoviště střevlíků i jejich vývojová stádia. Brouci přezimují pod spadaným listím, pod kůrou nebo v trsech trávy.
Ponecháním malého koutku přírodní divočiny tak získáte toho nejlepšího spojence v boji proti škůdcům. Střevlíci vám vaši pohostinnost vrátí noc co noc, vajíčko po vajíčku.
Zdroj: Autorka, https://www.beettles.org/, https://www.rhs.org.uk/biodiversity/ground-beetles, https://www.nature.com/
Náhledové foto: Pixabay
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