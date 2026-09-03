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Váš trávník skrývá tajné zbraně! Pozvěte si do záhonu nenasytné armády přirozených požíračů slimáků

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Váš trávník skrývá tajné zbraně! Pozvěte si do záhonu nenasytné armády přirozených požíračů slimáků. Každý vášnivý zahradník to důvěrně zná. Stačí pár deštivých dnů, vyjdete se ráno podívat na své vymodlené sazeničky salátů, jahody nebo hosty a místo bujné zeleně vás přivítá spoušť. Jen ožrané pahýly a lesklá slizká cestička, která neomylně prozrazuje hlavního škůdce. Boj se slizkými plzáky vypadá často jako nekonečný souboj s větrnými mlýny a kupovat hory chemických granulí nikoho moc nebaví.
střevlíci na zahradě, jak na slimáky, přírodní boj se slimáky, plzák španělský, ochrana záhonů

střevlíci na zahradě, jak na slimáky, přírodní boj se slimáky, plzák španělský, ochrana záhonů

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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