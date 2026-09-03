Toto dejte do sklepa k bramborám a vydrží vám čerstvé celou zimu

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Velký nákup brambor na zimu je tradiční způsob, jak ušetřit peníze i čas. Mít stále po ruce zásobu pro bramborovou kaši, placky nebo bramboračku přináší skvělý komfort. Po několika týdnech se ale často dostaví zklamání. Pevné hlízy začnou měknout, scvrkávat se a na povrchu se objeví světle zelené nebo fialové výhonky.
Klíčení znamená, že živiny i voda z brambor mizí. Zásobu musíte buď narychlo sníst, nebo část vyhodit. Existuje však staletími prověřený postup, který vás nebude stát víc než jedno obyčejné jablko.
Babičkovská metoda, která opravdu funguje
Mnozí si pamatují od babiček, že do bedny s bramborami vždy položily jedno jablko. Dnes už víme, že nejde o pověru, ale o čistou chemii a biologii. Jablka během dozrávání přirozeně vylučují do vzduchu plynný ethylen.
V ovocnářství je ethylen známý tím, že urychluje zrání ostatních plodů – proto banány vedle jablek v misce rychleji zežloutnou a změknou. U bramborových hlíz se však tento plyn chová jinak. Za správných podmínek dokáže ethylen efektivně potlačovat růst klíčků a udržovat bramboru v klidovém stavu, čímž výrazně prodlužuje její trvanlivost.
Pro lepší účinnost můžete bedýnku s bramborami a jablkem shora volně přikrýt jutovým pytlem nebo papírem. Uvolňovaný ethylen se tak v bezprostředním okolí hlíz mírně koncentruje a neodvětrá se okamžitě do celého prostoru sklepa.
Pozor na zkažené jablko
Aby metoda fungovala, musíte dodržet základní pravidlo: vložené jablko musí být naprosto zdravé a nepoškozené. Jakmile by začalo zahnívat, měknout nebo chytat plíseň, celou situaci by dramaticky zhoršilo.
Plísňové spory a vlhkost ze zkaženého ovoce by se okamžitě přenesly na brambory. Pravidelná kontrola je tedy nezbytná. Jakmile jablko ztrácí kondici, musí okamžitě pryč a nahradit ho nový čerstvý kus.
Zajímavostí je, že ethylen z jablek sice brzdí klíčení, ale zároveň v bramborách mírně zvyšuje koncentraci jednoduchých cukrů. To může způsobit, že takto skladované brambory při smažení na hranolky nebo bramboráky o něco rychleji tmavnou.
Bez správné teploty a tmy to nepůjde
Samotné jablko však není zázračným všelékem, pokud bramborám nevytvoříte správné mikroklima. Pro bezproblémové zimování jsou kritické tři parametry: tma, chlad a cirkulace vzduchu.
Ponechat pytel brambor v teplé kuchyni nebo přetopené předsíni je jistá cesta ke zkáze, které nezabrání žádný trik. Ideální zázemí představuje suchý a chladný sklep, případně nevytápěná komora. Optimální teplota pro skladování brambor je 4 až 6 °C. Při poklesu pod 3–4 °C už v hlíze začíná proces sládnutí, zatímco při teplotách nad 8 °C se výrazně stimuluje klíčení.
Naprostá tma je zásadní z bezpečnostního hlediska. Když na hlízy dopadá světlo, začnou zelenat v důsledku tvorby chlorofylu, který doprovází masivní nárůst glykoalkaloidů, zejména jedovatého solaninu. Takto zbarvené brambory už na talíř nepatří.
Mráz brambory nevratně poškodí
Rovněž je nutné hlídat spodní hranici teploty, protože brambory nesmí nikdy přejít mrazem. Nechráněný balkon je jako skladiště vhodný pouze do prvních mrazíků. Při poklesu pod nulu dochází k nevratnému poškození buněčných struktur a škrob se začne štěpit na jednoduché cukry.
Brambora po uvaření nejenže nepříjemně nasládle chutná, ale navíc ztratí svou pevnou konzistenci. Z hlediska proudění vzduchu se zcela vyhněte igelitovým pytlům a neprodyšným plastovým boxům, v nichž se hromadí vydýchaná vlhkost. Nejlepší volbou jsou dřevěné laťkové přepravky, proutěné koše nebo prodyšné papírové pytle.
Nikdy brambory před skladováním nemyjte
Častou chybou bývá snaha brambory před uskladněním očistit vodou. Nánosy zaschlé hlíny sice nepůsobí vábně, ale tvoří přirozenou ochrannou bariéru. Pokud hlízy namočíte, vlhkost pronikne do pórů a vytvoří ideální živnou půdu pro hnilobné bakterie a plísně.
Brambory skladujte výhradně v suchém stavu a nečistoty smývejte až bezprostředně před loupáním a vařením. Pravidelná kontrola stavu zásob je otázkou pár minut: jakýkoli měkký, zapáchající nebo nahnilý kus musí z bedýnky okamžitě pryč, jinak začne řetězová reakce a znehodnotí se celá úroda.
Bobkový list, česnek i kaštany pomohou
V lidové praxi se kromě jablek setkáte i s dalšími přísadami. Do beden se odedávna sypou celé sušené bobkové listy, neoloupané stroužky česneku, kuličky nového koření nebo čerstvě nasbírané koňské kaštany.
Aromatické silice z koření slouží jako přirozený repelent proti hmyzím škůdcům a mohou pomoci brzdit povrchové plísně, zatímco kaštany podle lidových zkušeností pomáhají pohlcovat nežádoucí vlhko. Berte je však jen jako doplňkové pomocníky – špatné teplotní podmínky nebo stojatý vzduch ani sebelepší koření nevyrovná.
Brambory a cibuli skladujte odděleně
Velmi důležité je také prostorové uspořádání úrody. V kuchyni se brambory a cibule výborně doplňují, ale ve sklepě by měly zůstat striktně oddělené. Cibule i brambory během skladování uvolňují specifické těkavé plyny a vlhkost.
Když je zavřete do jedné police nebo společné nádoby, začnou se navzájem negativně ovlivňovat, což vede k bleskovému kažení a měknutí obou plodin. Cibule navíc nesnáší vlhko, které brambory v rozumné míře potřebují, aby nevysychaly.
Žádná chemie, jen osvědčené postupy
Udržet brambory čerstvé, pevné a chutné po celou zimu tedy nevyžaduje žádné drahé chemické postřiky ani složité technologie. Vše spočívá v dodržování osvědčených základů: dopřejte jim temný a chladný kout, kde může volně proudit čerstvý vzduch, chraňte je před vodou i mrazem a nezapomeňte mezi ně položit jedno pěkné zdravé jablko.
Spojení lidové moudrosti a přirozených procesů se postará o to, že si na domácích bramborových specialitách pochutnáte i v předjaří.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, centrum.cz, azet.sk, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová