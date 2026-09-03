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Toto dejte do sklepa k bramborám a vydrží vám čerstvé celou zimu

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Podzimní pytel brambor od pěstitele je skvělá investice, jenže za pár týdnů často začnou klíčit a měknout. Přitom stačí jeden jednoduchý trik, který znaly už naše babičky.
Toto dejte do sklepa k bramborám a vydrží vám čerstvé celou zimu

Toto dejte do sklepa k bramborám a vydrží vám čerstvé celou zimu

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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