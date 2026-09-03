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Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím

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Herec a pěvec Milan Karpíšek byl vynikajícím operním sólistou. Jednou ovšem kývl na nabídku role sériového vraha, která negativně ovlivnila jeho kariéru. Kvůli škatulce agresivního psychopata si už jinde neškrtnul.
Milan Karpíšek po velké filmové roli dlouho toužil. Nakonec mu ale vzala šanci na další kariérní úspěchy.

Milan Karpíšek po velké filmové roli dlouho toužil. Nakonec mu ale vzala šanci na další kariérní úspěchy.

Zdroj: Wikimedia commons by J.Broukal - Own work, CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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