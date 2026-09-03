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Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi několik výchovných facek

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Několik týdnů to byla hra na dálku. Videa, výzvy, ostrá oslovení a bezpečná vzdálenost displeje. V pondělí večer se Karlos Vémola a Diego Kotlár potkali na dva kroky a bylo po hře.
Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi několik výchovných facek

Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi několik výchovných facek

Zdroj: G MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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