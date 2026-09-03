Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi několik výchovných facek

- K incidentu došlo na první tiskové konferenci organizace G MMA v pražském klubu Duplex
- Kotlár se Vémolovi postavil do cesty, ten ho několikrát udeřil otevřenou dlaní
- Přítomní oba muže rozdělili, Kotlár se následně na pódiu omluvil a svá dřívější slova označil za vtip
- Vémola není bojovníkem G MMA, na akci dorazil jako host
- Terminátora čeká 26. září zápas na turnaji OKTAGON 94 ve Frankfurtu
Vteřiny, které zastínily celý večer
Tisková konference začala v pondělí 31. srpna v pražském Duplexu a měla představit kartu prvního turnaje nové organizace. Nejsledovanější moment večera se ale odehrál ještě před oficiálním programem.
Karlos Vémola dorazil jako host, nikoli jako bojovník G MMA. Diego Kotlár, který se s projektem veřejně spojuje, se mu při příchodu postavil do cesty a znovu ho konfrontoval. Tentokrát nezůstalo u slov. Vémola ho několikrát udeřil otevřenou dlaní, lidé kolem oba muže vzápětí oddělili.
Podle serveru Extra.cz šlo o reakci na to, jakým způsobem se Kotlár vyjadřoval o Vémolovi a o Makhmudu Muradovovi. Diego se pak na pódiu za svá slova omluvil s tím, že je bral jako vtip.
Vyhrocené situace kolem rodiny pokračovaly i během programu. Když se do slovní přestřelky u pódia zapojil Lukáš Kotlár a naběhl na scénu, okamžitě proti němu zasáhla ochranka.
Předehra, kterou psali Kotlárové
Konflikt nevznikl z ničeho nic. Diego Kotlár Vémolu vyzývá dlouhodobě, a to způsobem, který si na sítích vysloužil velká čísla i ostrou kritiku. V jednom z videí kolem sebe shromáždil další muže a tvrdil, že by na českou legendu klidně nastoupili v pěti. Provokace doprovázel ostrými oslovaními.
Po kritice tón zmírnil. Vysvětloval, že Vémolu osobně zná a jeho kariéru respektuje, za některá slova se omluvil a otevřeně připustil, že velká část celé show měla přitáhnout pozornost. Jenže krátce nato začal znovu veřejně útočit, tentokrát i na Makhmuda Muradova a Jiřího Procházku.
A právě to Vémolovi vadilo víc než narážky na vlastní osobu. Když v červenci odmítl nabídku G MMA na zápas s Kotlárem, mluvil hlavně o urážkách bojovníků, kteří české MMA reprezentují ve světě. „To je drzost. Je to na facku," prohlásil tehdy. V pondělí to slovo přestalo být obrazné.
Terminátor spor uzavřel a jde jinam
Bezprostředně po incidentu dal Vémola najevo, že novou válku budovat nechce. Pro Expres.cz to shrnul jedinou větou: „Tím jsme si to vyříkali a tím to končí."
Sportovně se pro něj nic nemění. Terminátor je uprostřed přípravy na návrat do OKTAGONu, kde ho 26. září ve frankfurtském Deutsche Bank Parku čeká neporažený německý grappler Frédéric Vosgröne. Ten má bilanci 5-0, všech pět profesionálních zápasů ukončil před limitem a je držitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu.
Diego Kotlár zůstává součástí dění kolem G MMA. Na prvním turnaji, který se uskuteční 31. října v pražské Nové Spirále, má podle oznámení z tiskovky nastoupit v čele šestice Kotlárů proti Makhmudu Muradovovi.
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