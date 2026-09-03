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Iveta Toušlová ze dne na den ztratila hlas na dva roky. Rodinná tragédie ji nakonec přivedla k 13. komnatě

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Iveta Toušlová si prošla náročnými zkouškami. Rodinná tragédie ji na dva roky připravila o hlas a vztah s ředitelem televize otestoval její psychiku.
Iveta Toušlová je tváří pořadu Toulavá kamera

Iveta Toušlová je tváří pořadu Toulavá kamera

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
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