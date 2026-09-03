Iveta Toušlová ze dne na den ztratila hlas na dva roky. Rodinná tragédie ji nakonec přivedla k 13. komnatě

Iveta Toušlová stojí za mimořádně úspěšnými pořady Toulavá kamera nebo 13. komnata a dlouhé roky k divákům promlouvala také z hlavní zpravodajské relace České televize. Původně přitom mířila na divadelní prkna a o kariéře novinářky vůbec neuvažovala. Zlom v jejím směřování přinesla až vážná rodinná událost.
Ztráta hlasu
Po maturitě se Iveta Toušlová hlásila na divadelní fakultu a zkoušky jí utekly o pouhý kousek. Komise jí tehdy doporučila získat praxi v divadle a zkusit štěstí o rok později. K dalšímu pokusu už ale nikdy nedošlo. Její maminka upadla do těžkých depresí poté, co se její druhá dcera narodila vážně přidušená. Psychické potíže vyvrcholily pokusem o sebevraždu.
„Ten pokus byl díkybohu nepovedený, ale přesto se mi v té době zbortil svět,“ svěřila se moderátorka v pořadu Blízká setkání. Její tělo na obrovský stres zareagovalo silně psychosomaticky. Zcela ztratila hlas a celé dva roky dokázala pouze šeptat. Sen o herectví se jí tak rozplynul. Vystudovala pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a po dvou letech práce servírky v Německu začala psát pro regionální tisk.
Nápady zrozené ze životních zkoušek
Prvních pět let v České televizi jezdila jako reportérka do terénu. Zpracovávala napjaté spory kolem elektrárny Temelín, natáčela následky pádu vojenských letounů do sídliště v Českých Budějovicích nebo informovala o operaci prezidenta Václava Havla v Innsbrucku.
Následně se přesunula k moderování Událostí a tvorbě vlastních televizních formátů. Právě u maminky se zrodila myšlenka na jeden z jejích nejznámějších projektů. Maminka tehdy viděla dokument s Markem Vašutem o jeho potížích s depresí a vnukla dceři nápad na cyklus o problémech známých osobností. Původně plánovaných třináct dílů 13. komnaty se nakonec rozrostlo na více než pět set pokračování. Velký divácký ohlas zaznamenaly i další pořady jako Gejzír či oblíbená Toulavá kamera.
Láska na pracovišti a tlak okolí
Pracovní prostředí jí přineslo i zásadní vztah s tehdejším nadřízeným Jiřím Janečkem. Situaci komplikoval fakt, že byl ženatý a později se stal ředitelem celé televize. Okolí v práci jí tento vztah dávalo silně pocítit a nevyhnula se ani zvýšenému zájmu bulvárních fotografů.
Kolegové ji tehdy dle jejích slov záměrně konfrontovali s důvěrnými informacemi těsně před živým vysíláním, což znamenalo obrovskou zátěž na její psychiku. Nutnost obhájit svou pozici ji přiměla pracovat na tři sta procent, aby předešla jakýmkoli nařčením z protekce. Dnes je opět spokojeně zadaná. Své současné soukromí a totožnost partnera si ovšem velmi pečlivě střeží a na veřejnosti o něm nemluví.
Předtucha z dětství
Vlastních potomků se Iveta Toušlová nikdy nedočkala. Těhotenství v mládí oddalovala z obav, aby se psychicky nezhroutila jako její matka. Od svých šestnácti let se starala o malou sestru a mateřství vnímala spíše jako velkou zodpovědnost a riziko.
Později její plány překazily zdravotní komplikace a rozchod s partnerem těsně před čtyřicítkou. Zvláštní je, že svou budoucnost odhadla už v osmi letech na procházce. Tehdy potkaly s maminkou bezdětnou paní se dvěma psy. „A mně v těch osmi letech „něco“ řeklo, že mě to taky čeká. Lekla jsem se toho, nikdy jsem si to nechtěla připustit, utíkala jsem před tím sdělením a vidíte, je to tady. Takže existuje osud? Neexistuje osud?”, prozradila v rozhovoru pro iDnes.cz.
O adopci neuvažovala, protože má velkou rodinu a ve volném čase se naplno věnuje roli tety. S neteří a synovcem podniká lyžařské výlety na Šumavu a vymýšlí pro ně nejrůznější bojovky v přírodě. Sama se udržuje v kondici pravidelným cvičením a během, což považuje za nejspolehlivější recept na dobrou náladu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, blesk, denik).