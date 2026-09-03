Otec Ermina Mahmiče veřejně zaútočil na majitele Liberce Ondřeje Kaniu

- Enes Mahmič svůj vzkaz zveřejnil v komentáři pod příspěvkem Ondřeje Kanii
- Podle něj syn z Liberce odešel proto, že to chtěl majitel klubu
- Tvrdí, že klub na hráče vyvíjel silný tlak a postavil ho před volbu mezi přestupem a lavičkou
- Jednadvacetiletý záložník nakonec zamířil k tureckému nováčkovi FK Çorum
- Liberec za něj podle tureckých médií inkasoval přes 120 milionů korun a bonusy
Vzkaz, který nebyl určen redakcím
Text je psaný německy, střídá tykání s vykáním a působí, jako by vznikl jedním tahem bez korektury. Právě to mu dodává váhu, kterou by uhlazené prohlášení přes agenta nemělo.
Úvodní věta míří přímo na majitele. „Milý Kanio, pro tebe jsou peníze to nejdůležitější ve tvém životě," píše Enes Mahmič. Podle něj syn ze Slovanu odešel proto, že si to přál majitel, a klub podle jeho slov vytvářel na mladého hráče velký tlak, přičemž volba byla jednoduchá: buď přestup, nebo lavička.
Nejostřeji zní ale závěr. Otec tvrdí, že Erminova kariéra pro Kaniu žádný význam neměla, a připomíná, čím jeho syn Liberci přispěl. „Ermin dostal Liberec do světového rampového světla, ale vy ne, aspoň tomu mladému muži řekněte děkuji," uzavřel.
Léto, ve kterém se cena stále snižovala
Kontext dává těm větám ostří. Rodák z rakouského Welsu přišel na sever Čech před rokem z druholigového Lafnitzu a za sezonu si připsal sedm gólů a tři asistence ve osmadvaceti zápasech. Pak přišlo mistrovství světa, kde za Bosnu a Hercegovinu vstřelil dvě branky Švýcarsku a Kataru, a jeho jméno se stalo nejvyhledávanějším na internetu.
Slovan si ho začal cenit na osm milionů eur, tedy zhruba dvě stě milionů korun. Postupně ale zájemci odpadali. Basilej se Salcburkem nabízely dřív čtyři až pět milionů eur a přestup odmítl sám hráč, Besiktas ochladl a Celtic couvl poté, co vypadl z Ligy mistrů. Mahmič mezitím nesměl nastupovat v soutěžních zápasech, aby si starty nezkomplikoval budoucí transfer. Nakonec zamířil k tureckému nováčkovi FK Çorum a klub sám přiznal, že se podmínky dohodly během dvou dnů.
Majitel Slovanu přitom celé léto opakoval jedno slovo. „Pro Slovan je nejvýhodnější být trpělivý. Nespěcháme na to," říkal v červenci a rovnou tu trpělivost adresoval i druhé straně. „I Ermin a jeho rodina musí být trpěliví. Není to jak v Ikee, kam přijdete a koupíte si postel," dodal tehdy.
Muž, kterému se výroky vracejí
Ondřej Kania na obvinění zatím veřejně nereagoval. Jeho komunikační styl ale už dřív vyvolal v českém fotbale nejednu bouři a Mahmiče používal jako příklad své strategie i v době, kdy odmítal prodej do českých klubů a mluvil o minimálně čtyřech milionech eur za odchod do zahraničí.
Slovan přitom letos vydělal obrovské peníze i na Angem N'Guessanovi a Toumanim Diakitém, za které z Prahy zpátky pod Ještěd zamířila trojice hráčů. Model, ve kterém klub nakupuje levně a prodává draho, funguje. Otázka, kterou teď otevřel otec jednoho z prodaných hráčů, zní jinak: co ten model dělá s dvacetiletými kluky, kteří v něm mají hrát hlavní roli.