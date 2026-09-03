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Houby po deštích začaly růst ve velkém. Košík ale po návratu z lesa nenechávejte do rána v kuchyni

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Déšť a příjemné teploty znovu vytvořily podmínky, na které houbaři čekali. Z lesa si tak mnozí odnášejí plné košíky. Právě po příchodu domů ale přichází chvíle, kdy se vyplatí úlovku věnovat pozornost. Nechat houby přes noc stát v teplé kuchyni není dobrý nápad.
Houbařská sezona po deštích nabírá tempo: Plný košík doma nenechávejte stát až do rána.

Houbařská sezona po deštích nabírá tempo: Plný košík doma nenechávejte stát až do rána.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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