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Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí

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Turkmenská Brána do pekla po padesáti letech postupně vyhasíná díky novým vrtům. Úplné uhašení plamenů ovšem představuje hrozbu pro naše podnebí.
Kráter Darvaza v poušti Karakum, kterému se říká Brána do pekla.

Kráter Darvaza v poušti Karakum, kterému se říká Brána do pekla.

Zdroj: FOTO:Kalpak Travel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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