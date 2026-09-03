Dnes večer usednou miliony diváků k televizi. Nova zařazuje dlouho očekávaný pořad s Haberou

SuperStar patří k televizním formátům, které v Česku a na Slovensku během let objevily celou řadu známých zpěváků. Nyní přichází její další kapitola.
O titul nové SuperStar a finanční výhru dva miliony korun se začnou uchazeči prát už ve středu večer, kdy Nova odvysílá první castingový díl. Soutěžící tentokrát usednou před čtveřici porotců ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. Právě poslední jmenovaný představuje jednu z výrazných změn nové řady. Zatímco někteří porotci budou k výkonům uchazečů přistupovat s nadhledem a humorem, u Paľa Habery mohou soutěžící tradičně očekávat podstatně tvrdší měřítko. Z Habery mají soutěžící respekt
Habera si během předchozích řad vybudoval pověst porotce, který nemá problém říct svůj názor bez zbytečného obalu.
Pro mnoho účastníků tak není nejtěžší jen samotný zpěv před kamerami, ale také čekání na jeho verdikt. Zatímco pochvala zkušeného hudebníka má o to větší váhu, nepovedený výkon může skončit velmi stručným a někdy také mimořádně ostrým hodnocením.
Že se v nové řadě jeho přístup příliš nezmění, naznačí už první epizoda. Jedno z vystoupení totiž přirovná k cestě po dálnici D2 u Brna a označí jej za depresivní. Typické Haberovy hlášky však nebudou znamenat, že by celý večer pouze přísně sledoval dění před sebou.
Jedné ze soutěžících se dokonce podaří obávaného porotce roztančit, takže diváci uvidí také jeho mnohem uvolněnější tvář.
Casting přitom nebude jen přehlídkou povedených a méně povedených pěveckých výkonů. Někteří účastníci s sebou přinesou příběhy, které výrazně přesahují samotnou soutěž.
Po šesti letech si vymění role
Zajímavý okamžik čeká například Karola Kotlára. Na jeho cestě za postupem ho podpoří zpěvačka Lucia Bikárová, se kterou ho pojí neobvyklá minulost.
Před šesti lety totiž právě Karol vezl Lucii na casting SuperStar. Bikárová tehdy v soutěži uspěla a dostala se až do finálových kol. Nyní nastává opačná situace. O šanci před porotou bude bojovat Karol a Lucia bude stát po jeho boku.
Casting zároveň přivede před porotu také tvář, kterou část televizních diváků zná z úplně jiného prostředí. O postup se pokusí
Marika ze slovenské seznamovací reality show Růže pro nevěstu. Tentokrát ale nebude před kamerami řešit partnerské vztahy. Rozhodnout mají její pěvecké schopnosti a to, zda dokáže zaujmout čtyři členy poroty.
Do zákulisí SuperStar se navíc nechodí pouze s připravenou písní. Viliam Bogdan dorazí před porotce také s vlastními kresbami jejich podobizen. Zvláštní pozornost získá zejména portrét Paľa Habery, nad kterým se pobaví Ewa Farna i samotný zpěvák. Za veselým momentem se přitom skrývá vážnější osobní rovina.
Viliam ve svém soukromí pomáhá s péčí o synovce s autismem.
Nova dnes večer nasadí dlouho očekávaný pořad: U obrazovek mají být miliony diváků, chybět nebude Habera.
TV Nova
Lara začala zpívat kvůli nemocnému bratrovi
K nejsilnějším osobním příběhům prvního večera bude patřit Lara Šámšonová. Hudba pro ni není pouze cestou k televiznímu úspěchu.
Zpívat začala také kvůli svému bratrovi, který má epilepsii a dětskou mozkovou obrnu a je odkázán na invalidní vozík. Její zpěv ho dokáže uklidnit. Právě jemu proto bude věnovat také své vystoupení v SuperStar.
Vedle hudby se Lara v poslední době intenzivně věnuje také sobě. Pravidelně pětkrát týdně posiluje a změnila svůj jídelníček. Impulzem se stala sázka s otcem, podle které měla zhubnout osm kilogramů. Původní cíl nakonec výrazně překonala a podařilo se jí shodit celkem čtrnáct kilogramů.
Jeden ze soutěžících už okusil zahraniční talentovou show
Zatímco někteří účastníci stanou před televizní porotou vůbec poprvé,
Nikolas Draškovič už má zkušenost s velkou zahraniční pěveckou soutěží. V předchozím roce se dostal mezi čtyřicet nejlepších soutěžících v The Voice Kids Germany. Jeho hudební cesta navíc zasahuje i za hranice Evropy. Spolupracuje s americkou manažerkou, která působí jako vokalistka Stevieho Wondera. Právě díky tomuto spojení měl Nikolas možnost slavného hudebníka osobně potkat.
Jiný druh nervozity bude před svým vystoupením řešit Adrián Horváth. Atmosféru soutěže si sice užívá, respekt v něm ale budí novinka označovaná jako
Golden Room. Už během rána před natáčením přiznával, že neví, zda se do něj vůbec dostane a zároveň počítá s tím, že případný postup by mohl znamenat ještě větší stres. Přesto si samotný casting a dění kolem něj užívá.
První večer tak ukáže několik různých podob SuperStar. Na jedné straně budou lidé, kteří dokážou porotu přesvědčit prakticky od prvních tónů, na druhé ti, jejichž cesta skončí krátce po vstupu před čtveřici hodnotících.
A zejména před Paľem Haberou nebude jednoduché odhadnout, zda přijde pochvala, nekompromisní kritika, nebo některá z jeho typických poznámek.
TV Nova, autorský text