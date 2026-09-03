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Dort jako pro celebritu! Richard Sacher vystrojil svému psímu parťákovi pořádnou narozeninovou party

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Většinu volného času tráví zpívající spisovatel a novinář Richard Sacher se svým věrným kamarádem, rhodéským ridgebackem Apollem. Ten měl nedávno 12. narozeniny, a tak pro něj autor deseti knih a několika set článků uspořádal velkolepou oslavu na pražském Petříně!
Richard Sacher, pes

Richard Sacher, pes

Zdroj: Se svolením Richard Sacher
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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