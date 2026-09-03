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Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky

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Místo jedné známky za večer teď soutěžící dostávají dvě: zvlášť za jídlo a zvlášť za atmosféru. Maximální bodový zisk se přes noc zdvojnásobil.
Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky

Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky

Zdroj: Se svolením FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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