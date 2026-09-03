Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky

Když Prima v březnu 2010 nasadila Prostřeno! do programu, pravidla byla prostá. Každý host udělil hostiteli jednu známku od jedné do deseti, čtyři hosté dohromady rozhodli o maximálně čtyřiceti bodech a na konci týdne si vítěz odnesl šedesát tisíc korun. Šestnáct let se na téhle mechanice nehnulo nic, až do návratu premiérových dílů od 24. srpna 2026. Od toho data každý host zadává dvě čísla: červené za jídlo a zelené za atmosféru. Bodový strop jednoho hosta vyskočil z deseti na dvacet, celkový ze čtyřiceti na osmdesát. A část diváků to nese těžce.
Co přesně se změnilo a jak nové body fungují
Starý systém nutil hosta vměstnat celý dojem z večera do jediného čísla. Chuť předkrmu, rozhovor u stolu, čistota koupelny, vtipný přípitek, to všechno se slilo do jedné známky. Nový model tyto dvě roviny odděluje.
- Jídlo (1-10 bodů): hodnotí se kvalita, chuť a prezentace pokrmů.
- Atmosféra (1-10 bodů): Prima do ní výslovně řadí prostředí, zábavu, prostřený stůl, čisté nádobí, úsměv hostitele, ale i úklid nebo naopak hroty u stolu.
Jeden host tedy udělí 2 až 20 bodů. Čtyři hosté za večer mohou rozdat až 80 bodů. Pořadí tím pádem může skákat výrazněji než dřív: slabší kuchař s výbornou atmosférou má šanci dotáhnout ztrátu, a naopak skvělý šéfkuchař s nepřívětivým bytem může překvapivě propadnout.
Proč změna dráždí: vaření už není jediný král
Jádro kritiky je jednoduché. Část publika vnímá Prostřeno! jako kuchařskou soutěž, kde má rozhodovat hlavně talíř. Nový systém ale explicitně dává polovinu bodů věcem mimo sporák. „To je tedy kravina to nové bodování,“ cituje server TVGuru facebookový komentář divačky Evy Suchánkové. A jak si Redakce VIPŽivot všimla, podobných reakcí se na sociálních sítích objevilo víc, byť jejich skutečný rozsah nelze bez reprezentativní ankety seriózně vyčíslit.
Odpůrci chtějí návrat k jedné souhrnné známce. Podle nich starý model držel vaření jako hlavní osu a hostitelský šarm byl příjemný bonus, ne polovina výsledku. Zastánci naopak argumentují, že pořad nikdy nebyl jen o jídle, vždycky šlo i o večeři jako celek, a nové bodování to konečně přiznává nahlas.
Zmizí taktizování, nebo se jen převlékne?
Taktické podhodnocování soupeřů provází Prostřeno! od počátku. Starší díly dokumentují případy, kdy soutěžící rozdali všem soupeřům po jednom bodu, aby si pojistili náskok. Prima v promo materiálech k novým pravidlům tvrdí, že dvousložkové hodnocení taktikům ztíží hru.
Logika za tím stojí: kdo chce dát soupeři minimum, musí teď obhájit dvě nízké známky místo jedné. Divák i ostatní soutěžící vidí, jestli někdo strhával za jídlo, za atmosféru, nebo za obojí, a nesoulad mezi chválou u stolu a čísly na tabuli bude průhlednější. Jenže zároveň se otevírá nový manipulační prostor. Kategorie „atmosféra“ je ze své podstaty subjektivnější než chuť jídla. Taktik, který dřív schoval strategii do jednoho čísla, ji teď může rozložit do mlhavější kolonky. Podle nás taktizování nezmizí, jen změní podobu a bude pro diváka čitelnější. A to možná stačí.
Jak si stojí Prostřeno! ve srovnání se zahraničím
Nejbližší zahraniční předloha, britské Come Dine with Me na Channel 4, používá jednu tajnou známku z deseti. Jídlo i atmosféra se do ní počítají, ale neoddělují se do dvou samostatných čísel. Český formát se tak dvousložkovým bodováním vydal cestou, kterou britský originál nezvolil. V dohledatelných materiálech k evropským soutěžím typu „večeře u soupeřů“ se srovnatelně veřejně popsané rozdělení skóre neobjevilo. Prima z Prostřeno! dělá méně čistou soutěž o jídlo a víc soutěž o kompletní hostitelský výkon, a v tom je unikátní.
Vrátí Prima starý systém?
Ve veřejně dostupných materiálech není jediný signál, že by Prima s novinkou couvala. Naopak, dvousložkové bodování opakovaně vysvětluje v článcích k jednotlivým soutěžním týdnům i na stránkách pořadu. Vypadá to jako standard nové etapy, ne jako krátkodobý experiment. Ke hře navíc přibyla divácká volba za dalších deset tisíc korun; pokud se shodne s výběrem soupeřů, vítěz týdne si odnese až sedmdesát tisíc. Motivace taktizovat (i motivace se bránit) je vyšší než kdy dřív. A právě o tom nové bodování je: ne odstranit napětí, ale přesunout ho tam, kde ho divák uvidí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová