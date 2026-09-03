Strach o Martu Kubišovou: Zkolabovala z horka a skončila na Homolce. Dcera Kateřina ji odvezla na chalupu, kde nabírá sílu

Reklama
2 min
Strach o Martu Kubišovou: Zkolabovala z horka a skončila na Homolce. Dcera Kateřina ji odvezla na chalupu, kde nabírá síluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třiaosmdesátiletá zpěvačka byla krátce hospitalizována v Nemocnici Na Homolce. Už je propuštěná a odpočívá mimo Prahu.
Marta Kubišová
Zdroj: Nextfoto
Reklama
Kate dostala nejtěžší úkol v královské rodině. Má usmířit Williama s Harrym, kteří spolu roky neprohodili ani slovo
Soukalová podruhé porodila a neskrývala dojetí. „Jsme obrovsky šťastní, že tě máme," napsala k prvním fotkám dcerky
Gabriela Soukalová oznámila narození druhé dcery. Pojmenovala ji Gloria Gabriela a na Instagramu přiznala...
Kadeřávková se ukázala v bikinách bez filtru a retušování. Pod fotkou se strhla bitva, padla i slova o těhotenství
Herečka z Ulice sdílela na Instagramu fotku v plavkách, která rozdělila její sledující na dva tábory. Jeden...
Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky
Místo jedné známky za večer teď soutěžící dostávají dvě: zvlášť za jídlo a zvlášť za atmosféru. Maximální...
Při třicítkách hledám jen stín a klimatizaci, přiznala Ochotská. Její malá Arien zvládá vedra líp než ona
Michaela Ochotská na konci léta sdílela fotku v plavkách s devítiměsíční dcerou v náručí a přiznala, že je...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Dort jako pro celebritu! Richard Sacher vystrojil svému psímu parťákovi pořádnou narozeninovou party
- Kate dostala nejtěžší úkol v královské rodině. Má usmířit Williama s Harrym, kteří spolu roky neprohodili ani slovo
- Soukalová podruhé porodila a neskrývala dojetí. „Jsme obrovsky šťastní, že tě máme," napsala k prvním fotkám dcerky
- Kadeřávková se ukázala v bikinách bez filtru a retušování. Pod fotkou se strhla bitva, padla i slova o těhotenství
Pardubické krematorium vypadá jako pohádkový palác. Za atmosférou, která děsí i bez filmu, stojí rondokubismus Pavla Janáka
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
3 min
Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
3 min
MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin
Trade-off
dnes, 14:56
1 min
Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější
SportyŽivě
dnes, 14:54
3 min
Spolupráce s Francií pomáhá Ukrajině i boji proti migraci, řekl britský premiér
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:48
Reklama
Pražské děti se s psychickými problémy raději obrací na AI než na lidi
Pražská Drbna
dnes, 14:47
2 min
Z Babiše obavy nemám, tvrdí lídr ANO na primátora. Budeme vládnout spolu, dodal premiér
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:45
Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi
SportyŽivě
dnes, 14:44
3 min
Muchová uvrhla Británii do depresí. Zápas na US Open trval ani ne hodinu a britská média mluví o ostudě
SportyŽivě
dnes, 14:36
2 min
Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím
Ternoviny
dnes, 14:36
4 min
Reklama
Nad Tichým oceánem se sešly tři mohutné hurikány zároveň, může za to El Niño
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:33
Dnes večer usednou miliony diváků k televizi. Nova zařazuje dlouho očekávaný pořad s Haberou
Trendy Život
dnes, 14:32
4 min
Dort jako pro celebritu! Richard Sacher vystrojil svému psímu parťákovi pořádnou narozeninovou party
Aplausin.cz
dnes, 14:31
2 min
Kate dostala nejtěžší úkol v královské rodině. Má usmířit Williama s Harrym, kteří spolu roky neprohodili ani slovo
VIPživot.cz
dnes, 14:31
4 min
Soukalová podruhé porodila a neskrývala dojetí. „Jsme obrovsky šťastní, že tě máme," napsala k prvním fotkám dcerky
VIPživot.cz
dnes, 14:31
2 min
Reklama
Kadeřávková se ukázala v bikinách bez filtru a retušování. Pod fotkou se strhla bitva, padla i slova o těhotenství
VIPživot.cz
dnes, 14:31
3 min
Váš trávník skrývá tajné zbraně! Pozvěte si do záhonu nenasytné armády přirozených požíračů slimáků
Svět cestovatele
dnes, 14:31
3 min
Žádný lifting nebo botox. Díky jednoduchým cvikům se zbavíte druhé brady raz dva
Světkreativity
dnes, 14:31
3 min
Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi několik výchovných facek
SportWin
dnes, 14:30
2 min
Za socialismu patřil tento spotřebič k luxusu. Dnes působí jeho výkon téměř neuvěřitelně
Trendy Život
dnes, 14:30
4 min
Reklama
Toto dejte do sklepa k bramborám a vydrží vám čerstvé celou zimu
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
5 min
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnes se vyplatí vědět i to, co ostatní považují za naprostou zbytečnost
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
1 min
Alexander Hemala slaví 74 a stále žije se svou školní láskou. Z ruiny na kraji Prahy vytvořil domov pro velkou rodinu
ReadZone
dnes, 14:29
3 min
Chlupatí mazlíčci podle inteligence: Tato psí plemena patří mezi nejhloupější
Světkreativity
dnes, 14:29
4 min
Čeští a slovenští hudební fanoušci drží minutu ticha: Zemřel lídr legendární kapely, jejíž písně ovládaly hitparády
Světkreativity
dnes, 14:27
2 min
Reklama
Fotbalisty Artisu posílil na hostování osmnáctiletý Polák Sarapata
Brněnská Drbna
dnes, 14:27
1 min
Strach o Martu Kubišovou: Zkolabovala z horka a skončila na Homolce. Dcera Kateřina ji odvezla na chalupu, kde nabírá sílu
VIPživot.cz
dnes, 14:26
2 min
Před klíšťaty mohou pomoci také běžné kuchyňské suroviny. Domácí prostředky však neposkytují stejnou ochranu jako ověřené repelenty
Zdravestravovani.eu
dnes, 14:26
3 min
Lidl po varování stáhl z prodeje oblíbené konzervy: Zákazníkům slíbil, že se situace nebude opakovat
Trendy Život
dnes, 14:26
1 min
Otec Ermina Mahmiče veřejně zaútočil na majitele Liberce Ondřeje Kaniu
SportWin
dnes, 14:25
2 min
Reklama
Johana Nováčková ze Survivoru přijala provokativní roli. Videohovor se ženatým mužem se rychle zvrtne
ReadZone
dnes, 14:25
2 min
Trávník po létě nevypadá dobře. Právě září je vhodné k opravě holých míst
Trendy Život
dnes, 14:25
5 min
Houby po deštích začaly růst ve velkém. Košík ale po návratu z lesa nenechávejte do rána v kuchyni
Trendy Život
dnes, 14:24
4 min
Brusinky jsou ceněným pomocníkem močových cest, skutečná antibiotika však nenahrazují. Jejich účinky mají širší využití
Zdravestravovani.eu
dnes, 14:24
2 min
Počasí v Česku čeká další zvrat. Meteorologové prozradili dva termíny, kdy očekávat silné bouřky
Trendy Život
dnes, 14:24
2 min
Reklama
Prostřeno! po šestnácti letech změnilo pravidla bodování. Diváci zuří a chtějí starý systém zpátky
VIPživot.cz
dnes, 14:24
4 min
Iveta Toušlová ze dne na den ztratila hlas na dva roky. Rodinná tragédie ji nakonec přivedla k 13. komnatě
ReadZone
dnes, 14:23
3 min
Kriminálka Anděl přitvrdí. Případ Lidojed vyděsil i vlastní tvůrce
Aplausin.cz
dnes, 14:23
2 min
Při třicítkách hledám jen stín a klimatizaci, přiznala Ochotská. Její malá Arien zvládá vedra líp než ona
VIPživot.cz
dnes, 14:23
3 min
Taťána Kuchařová učinila se svým pohledným manželem životní rozhodnutí: Jejich nový luxusní byt stál 20 milionů
In-lifestyle.cz
dnes, 14:23
3 min
Reklama
Reklama
„Mohl to být megaprůšvih.“ Ohrozil Macinka sám sebe v rozhovoru s „Pauknerem“?
„Opilý Ráž, hanba, fuj.“ Koncert Elánu vyvolal pořádnou bouři
Dlouholetý spor o zavěšení toaletního papíru má jasné rozuzlení. Správně má směřovat lícovou stranou k člověku
Zemřel básník, publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko
Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí
Reklama
Reklama