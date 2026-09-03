Kriminálka Anděl přitvrdí. Případ Lidojed vyděsil i vlastní tvůrcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kriminálka Anděl přitvrdí. Případ Lidojed vyděsil i vlastní tvůrce
Otevřená zpověď Moniky Binias (54) odhaluje šokující pozadí úvah o dalším potomkovi. V upřímném rozhovoru...
Dara Rolins (53) a Pavel Nedvěd (54) jsou svoji. 2. září proběhla jejich svatba v romantickém prostředí u...
Máme za sebou první díl legendární pěvecké show SuperStar, která se na televizních obrazovkách TV Nova...
Oblíbený zpěvák Václav Neckář (82) zažívá nejhorší chvíle svého života. V současné době chystá pohřeb svého...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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