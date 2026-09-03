Při třicítkách hledám jen stín a klimatizaci, přiznala Ochotská. Její malá Arien zvládá vedra líp než ona

Žádný bazén, žádná pláž. Fotka vznikla uvnitř domu, Ochotská v plavkách, dcera v náručí, konec léta za oknem. K snímku na Instagramu připojila popisek, ve kterém shrnula svůj letní režim jednou větou: při třicítkách hledá nejbližší stín, klimatizaci nebo bazén. A dodala, že malá Arien to celé zvládala snad líp než ona sama. Na první pohled vtipná mateřská nadsázka. Na druhý, docela přesný popis léta 2026 v Česku.
Léto, které dalo zabrat i bez miminka
Stížnost Ochotské na vedra má tvrdé meteorologické pozadí. Červen 2026 byl podle ČHMÚ třetím nejteplejším od roku 1961 a 28. června padl v Doksanech nový český absolutní rekord: 41,9 °C. Červenec nepřinesl úlevu: 18 tropických dní, 10 tropických nocí, 30. července znovu přes čtyřicítku. Zároveň šlo o nejsušší červenec od roku 1981 z pohledu mělkých podzemních vod.
Pro rodiče kojenců to znamená neustálý kolotoč: hlídat pitný režim, větrat jen v noci a brzy ráno, vyhýbat se rozpálené zástavbě. ČHMÚ kvůli extrémním teplotám vydal speciální doporučení pro veřejnost s důrazem na ochranu malých dětí. Když Ochotská píše, že hledá stín a klimatizaci, není to póza. Je to logistika přežití s devítiměsíčním miminkem uprostřed rekordního léta.
Miminko za odměnu
Arien Rábová se narodila 1. prosince 2025 v 8:29 plánovaným císařským řezem ve šternberské nemocnici. Ochotská důvod vysvětlila sledujícím ještě před porodem: předchozí císařský řez, úzká pánev, vyšší věk a znovu větší miminko. Na sále byl partner David Ráb, kamarádka porodní sestřička i Davidův kamarád anesteziolog. Podle primáře proběhlo vše hladce a bez komplikací.
Už v únoru 2026 Ochotská dceru veřejně nazvala „miminkem za odměnu“. Srovnání se synem Andrém bylo přímočaré: s prvním dítětem si „riskla“ kavárnu až po několika měsících a nakonec raději trávili čas v parcích s termoskou kávy. S Arien zvládli dvě hodiny klidného oběda, aniž by dcera protestovala. Druhé mateřství zkrátka působí logisticky snáz, a klidnější dítě v tom hraje zásadní roli.
Otevřenější než dřív
Zajímavý je posun v tom, kolik ze svého soukromí Ochotská ukazuje. Redakci VIPŽivot připomíná, že ještě v roce 2022 říkala, že žije schovaný soukromý život a na Instagramu sdílí už jen „jemně“. Po narození Arien se ale otevřela víc než kdykoli předtím: sérii intimních rodinných snímků, popisky o partnerovi, který jí „kryje záda a jde po jejím boku“, i plavkové fotky čtyři měsíce po porodu, které vyvolaly vlnu reakcí.
Aktuální snímek z konce léta do tohoto vzorce zapadá. Není to glamour stylizace u bazénu, ale domácí momentka: plavky, dítě, interiér, upřímný komentář o vlastní únavě z tropů. Právě ta kombinace upraveného vizuálu a přiznané slabosti dává příspěvku lidskost, která rezonuje. Ochotská nepředstírá, že letní mateřství je procházka růžovým sadem. Přizná, že třicítky ji ničí, a ve stejném dechu napíše, že si tyhle chvíle s dcerou v náručí chce „schovat napořád“.
Záchranář, Bruntál a nová kapitola
Za klidnějším druhým mateřstvím stojí i stabilnější zázemí. Po odchodu z Prahy se Ochotská usadila na Moravě, a právě v Bruntálu poznala záchranáře Davida Rába, otce malé Arien. U prvního dítěte zpětně mluvila o velké únavě a vyčerpání; tehdejší partner byl často v zahraničí a chyběl jí doma. Teď je situace jiná. David je přítomný, byl na sále při porodu, je součástí každodenního provozu. Ochotská v březnu 2026 napsala, že si uvědomila, jak málo stačí k tomu, aby byl člověk spokojený.
Devítiměsíční Arien zatím vedra přečkala s klidem, který její matka obdivuje. Až přijde zima, role se možná obrátí, Ochotská je přece „jednoznačně zimní typ“.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová