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Johana Nováčková ze Survivoru přijala provokativní roli. Videohovor se ženatým mužem se rychle zvrtne

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Dennívýzva
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Johana Nováčková ze Survivoru ztvárnila mimořádně provokativní roli v českém thrilleru. Anonymní videohovor se v něm mění v past s velmi dalekosáhlými dopady.
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Zdroj: FOTO:distr. Bontonfilm
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