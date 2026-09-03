Čeští a slovenští hudební fanoušci drží minutu ticha: Zemřel lídr legendární kapely, jejíž písně ovládaly hitparády

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Čeští a slovenští hudební fanoušci drží minutu ticha: Zemřel lídr legendární kapely, jejíž písně ovládaly hitparádyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lídr a zakladatel skupiny Druhý Dych BB zanechal výraznou stopu mezi slovenskými hudebníky i fanoušky. Zemřel ve věku 74 let.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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