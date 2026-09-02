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Cibule může vydržet celou zimu. Stačí ji správně usušit a uložit

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Jak a proč správně skladovat cibuli? Jde o to, že dobře uskladněná cibule může vydržet dlouhé měsíce, aniž by začala měknout, klíčit nebo plesnivět. Základem úspěchu ale není jen vhodná místnost. Co vše rozhoduje?
skladování cibule, sušení cibule, svazkování cibule, trvanlivost zeleniny, domácí úroda, cibulové copánky

skladování cibule, sušení cibule, svazkování cibule, trvanlivost zeleniny, domácí úroda, cibulové copánky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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