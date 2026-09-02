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Březová kůra: Zklidněte podrážděnou kůži svého mazlíčka

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Kožní problémy a alergie patří k nejčastějším důvodům, proč majitelé navštěvují veterinární ordinaci. Neustálé škrábání, olizování tlap a červená místa na kůži způsobují zvířeti neklid. Vedle úpravy stravy a odstranění alergenů hraje klíčovou roli správná péče. Přírodní látky, jako je extrakt z březové kůry nebo ovesné vločky, dokážou rychle ulevit od nepříjemného svědění bez použití agresivní chemie.
Cat and dog lying on bright green grass in a sunny outdoor setting; cat wears a red collar, looking left while dog rests nearby in the shade of trees.

Cat and dog lying on bright green grass in a sunny outdoor setting; cat wears a red collar, looking left while dog rests nearby in the shade of trees.

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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