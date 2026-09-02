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Marta Jandová dře na StarDance a odhodila zábrany i část oděvu. Nejodvážnější partie zakryly tejpy se žirafami

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Přípravy na taneční soutěž si vybírají první daň. Zpěvačka po hodinách náročného drilu odhalila skutečný stav svého těla a ukázala následky tvrdé dřiny.
Marta Jandová

Marta Jandová

Zdroj: FOTO:Ailura, CC BY-SA 3.0 AT, CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons
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