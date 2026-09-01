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Červená řepa: Chyba při sklizni může zkrátit dobu skladování

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Pěstujete červenou řepu? Tak pozor na jednu z častých chyb, kterou dělá řada pěstitelů při sklizni. Pokud bulvy poškodíte, nevhodně je očistíte nebo jim nesprávně odstraníte listy, mohou začít rychleji ztrácet vodu, měknout a podléhat hnilobě.
řepa

řepa

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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