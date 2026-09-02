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David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge

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David Pastrňák odehrál 10. ledna 2026 proti New York Rangers zápas, který by od něj člověk ještě před několika lety možná čekal úplně jinak. Boston Bruins vyhráli 10:2. Pastrňák nedal ani jeden gól. A přesto vytvořil nejlepší bodový zápas své kariéry.
David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge

David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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