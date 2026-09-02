David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge

Šestkrát přihrál na branku a vyrovnal klubový rekord, který před ním v celé historii Boston Bruins dokázali jen Ken Hodge v roce 1971 a Bobby Orr v roce 1973. Současně vytvořil nový český rekord NHL v počtu asistencí za jediný zápas.
Pro hráče, jehož jméno bylo většinu kariéry spojováno hlavně s tvrdou střelou, přesilovkovou ranou z první a sezonami se čtyřiceti či šedesáti góly, to byl téměř dokonalý převrat role. Pasta ten večer nikoho nezastřelil. Jen šestkrát zařídil, aby to udělal někdo jiný.
Boston přitom inkasoval jako první
Ve druhé minutě poslal Rangers do vedení Mika Zibanejad. A potom se zápas rozpadl. Marat Chusnutdinov vyrovnal po Pastrňákově přihrávce od mantinelu. Pavel Zacha následně otočil skóre. Bruins postupně přidávali další branky a už během druhé třetiny bylo jasné, že Rangers čeká velmi dlouhé odpoledne.
Chusnutdinov nakonec vstřelil čtyři góly, Zacha tři. Oba přitom zaznamenali první hattrick kariéry v NHL. Boston dal deset branek poprvé od roku 1988.
Uprostřed téhle střelecké exploze byl Pastrňák. Jen místo obvyklé role finálního střelce fungoval jako člověk, přes kterého procházela hra.
Šest asistencí za zápas v Bostonu? Předchozí dvě byly z úplně jiné NHL
Ken Hodge dosáhl šesti asistencí 9. února 1971, rovněž proti New York Rangers. Bobby Orr rekord vyrovnal 1. ledna 1973 ve Vancouveru. A pak nic. Více než půl století žádný další hráč Bruins šest přihrávek za večer nezaznamenal. Až přišel Pastrňák.
To je velmi silný kontext. Boston není mladá organizace, která existuje třicet let a během historie vystřídala pár elitních hráčů. Bruins hrají NHL od roku 1924 a prošli jimi Phil Esposito, Ray Bourque, Johnny Bucyk, Adam Oates, Patrice Bergeron nebo Brad Marchand.
Žádný z nich šest asistencí za zápas nedal. Pastrňák se tak jedním lednovým odpolednem dostal do tabulky vedle člověka, který změnil pojetí obránce v NHL, a vedle útočníka jedné z nejsilnějších ofenzivních sestav historie Bruins.
Nešlo přitom o šest náhodných druhých asistencí
Na podobném rekordu může někdy být zrádné slovo asistence. Jeden hráč odehraje puk u vlastní modré čáry, o deset sekund později někdo skóruje a do statistiky přibude bod.
Proti Rangers ale Pastrňák vytvářel hru způsobem, který si pochvalovali přímo spoluhráči.
Pavel Zacha po utkání upozorňoval, že se Pastrňák každým rokem zlepšuje v tvorbě hry. Mluvil o vyhraných soubojích, práci v útočném pásmu a přihrávkách, které skutečně vytvářely šance. To je podstatné právě kvůli jeho reputaci.
Pastrňák nikdy nebyl pouze střelec. Ale jeho nejvýraznější sezony byly tak gólově dominantní, že ostatní části jeho hry snadno zanikaly. Když v sezoně 2022/23 nastřílel 61 branek, člověk opravdu neměl velkou motivaci řešit, zda umí přihrávat. V roce 2026 už to přehlédnout nešlo.
Rekordní večer přišel v sezoně, kdy se z něj stal ještě větší nahrávač
Lednový zápas nakonec nebyl izolovanou anomálií. Pastrňák zakončil základní část 2025/26 s bilancí 29 gólů a 71 asistencí, tedy přesně 100 body v 77 zápasech. Jednasedmdesát asistencí bylo jeho novým kariérním maximem a Pastrňák završil čtvrtou sezonu v řadě se sto body.
Ještě zajímavější je rozdíl proti jeho nejslavnějšímu střeleckému ročníku. V sezoně 2022/23 měl 61 gólů a 52 asistencí. O tři roky později vytvořil další stobodovou sezonu s pouhými 29 góly, protože jeho hra produkovala přihrávky v objemu, který předtím v kariéře neměl. Pastrňák tedy nezačal méně ovlivňovat útok. Začal ho ovlivňovat jinak.
V lednu nevytvořil jeden velký zápas. Ovládl celý měsíc
Pastrňák během ledna 2026 nasbíral 20 asistencí a 25 bodů ve 14 utkáních. Více než dvacet asistencí během kalendářního měsíce v historii Bruins zvládli pouze Bobby Orr a Phil Esposito; na dvacet se kromě Pastrňáka dostal ještě Ray Bourque. NHL ho za leden vyhlásila druhou hvězdou celé ligy.
Právě tím získává zápas s Rangers zpětně větší hodnotu. Nebyl to jeden den, kdy všechno náhodně odskočilo správným směrem. Byl to vrchol období, kdy Pastrňák řídil bostonskou ofenzivu. A to už je zajímavější příběh než samotných šest bodů.
Český rekord navíc padl bez jediného gólu
NHL.com/cs označilo šest asistencí za nový český rekord v jednom zápase. Současně šlo o první šestibodový výkon českého hráče od Milana Hejduka, který v prosinci 2007 zaznamenal za Colorado Avalanche tři góly a tři asistence.
To vytváří pěkný kontrast. Hejdukova šestibodová noc byla rozdělena přesně napůl mezi střelce a nahrávače. Pastrňák potřeboval na šest bodů pouze jednu kolonku. A člověk může velmi snadno přehlédnout, jak neobvyklé to je.
Šest gólů jedné hvězdy by okamžitě působilo jako historická událost. Šest asistencí je méně efektních na sestřih. Jenže k jejich vytvoření musí hráč šestkrát být součástí situace, která končí v soupeřově brance, aniž by finální dotek patřil jemu. To je jiný druh dominance.
Pastrňák se tím dostal ještě o kus dál od nálepky „český kanonýr“
Pastrňák po sezoně 2025/26 figuroval mezi nejlepšími hráči historie Bostonu v gólech, asistencích i celkových bodech. Ve 833 zápasech měl 420 branek, 513 asistencí a 933 bodů. A právě šest asistencí proti Rangers ukazuje, proč je zajímavější sledovat vývoj jeho kariéry než jen čekat na další kulaté číslo ve střelecké tabulce.
Mladší Pastrňák uměl soupeře trestat hlavně tím, že potřeboval velmi málo prostoru ke střele. Současný Pastrňák je nebezpečný i v okamžiku, kdy mu soupeř právě ten prostor vezme. Pokud se na něj stáhnou dva hráči, může tím vzniknout volné místo pro někoho jiného. A on ho stále častěji najde.
Proto má lednový rekord šanci přežít jako český evergreen i dlouho poté, co samotný výsledek 10:2 zapadne mezi stovky jiných zápasů.
Neukázal totiž jen jeden fantastický výkon. Ukázal jinou verzi Davida Pastrňáka, než jakou NHL poznala na začátku jeho kariéry. A když se člověk podívá na konečných 71 asistencí za sezonu, už ví, že těch šest proti Rangers nebyla výjimka.
Byla to nejextrémnější ukázka trendu.
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Zdroje: NHL.com – Khusnutdinov scores 4, Zacha gets 3, Bruins ease past Rangers [1], NHL.com/cs – Pastrňák (0+6) i Zacha (3+0) zářili [2], Boston Bruins – David Pastrnak Named NHL Third Star of the Week [3], NHL.com – Kucherov, Pastrnak, Bouchard named 3 Stars of January [4], Boston Bruins – Season Rewind: David Pastrnak Delivers Dominance [5], Boston Bruins – Pastrnak Named to 2025-26 NHL Second All-Star Team [6].