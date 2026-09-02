Zlatý chlapec slovenského fotbalu odchází do Plzně. Žilina za něj dostala jednu z nejvyšších částek v historii klubu

Poslední den přestupového období, 1. září 2026, Viktoria oznámila příchod hráče, kterému v říjnu bude teprve devatenáct. Čtyřletá smlouva, dres s číslem 2 a slova sportovního manažera Žiliny Karola Belaníka o „jedné z nejvýznamnějších částek v historii klubu“. Přesnou sumu ani jeden z klubů nezveřejnil. Podle Sportnetu s odkazem na iSport a Transfermarkt se jedná o zhruba 75 milionů korun. Pokud je odhad správný, řadí se Pališčák do první šestky nejdražších prodejů žilinské akademie, za jména jako Škriniar, Bénes, Boženík, Hubočan nebo Hancko.
Třetí nejmladší v historii Žiliny
Pališčák se narodil 25. října 2007, měří 184 centimetrů a do žilinské akademie přišel jako čtrnáctiletý. V srpnu 2024 podepsal první profesionální smlouvu; tehdy ho klub prezentoval jako nejmladšího člena širšího kádru A-týmu. Za necelé dva roky nasbíral 41 ligových startů, prošel mládežnickou Ligou mistrů UEFA a dostal se do slovenské jednadvacítky. V A-týmu Žiliny debutoval jako třetí nejmladší hráč v historii klubu. To není mediální nadsázka, to je tempo, které na slovenské poměry nemá v kategorii stoperů obdobu.
Proč zrovna Plzeň, a ne Itálie?
Spekulace o zájmu z Rakouska a Itálie se objevovaly celé léto. Belaník ale na klubovém webu Žiliny přiznal, že ke konkrétním jednáním s jinými kluby nedošlo. Plzeň měla Pališčáka zmapovaného delší dobu a na konci přestupového období přišla s intenzivní a finančně silnou nabídkou. Sám hráč zmínil jako rozhodující faktory evropské ambice Viktorie, která v září startuje ligovou fázi Evropské ligy, a přítomnost slovenských spoluhráčů v kabině. Tři dny před ním ostatně do Plzně zamířil zkušený slovenský reprezentant Denis Vavro. Dva slovenští stopeři za jeden týden nejsou náhoda. Plzeň řešila zdravotní problémy v obraně, kde Jan Paluska i Václav Jemelka strávili část léta v rekonvalescenci.
Exportní mezikrok, ne konečná stanice
Žilina se netváří, že přišla o hráče. Naopak, veřejně mluví o Plzni jako o „významném mezikroku“ směrem k top evropským ligám. A právě tady je klíč k pochopení celého obchodu. Plzeň nekupuje hotového lídra obrany. Kupuje hráče z žilinské exportní linky dřív, než si pro něj přijde klub z bundesligy nebo Serie A. Čtyřletá smlouva jí dává prostor pro sportovní práci s jeho růstem i pro případné budoucí zhodnocení.
Paralela s Dávidem Hanckem sedí víc, než by se na první pohled zdálo. Hancko odešel ze Žiliny do Fiorentiny jako dvacetiletý po 40 zápasech za A-tým. Pališčák odchází v osmnácti po 41 ligových startech, jen místo přímého skoku do Itálie volí český mezistupeň. Pokud se v Plzni prosadí a nasbírá evropské minuty, jeho tržní hodnota poroste rychleji, než by rostla na slovenské scéně.
Co ho čeká v Doosan Areně
Konkurence ve středu plzeňské obrany je tvrdá. Ligové minuty v aktuální sezoně už mají Dweh, Krčík, Prebsl, Spáčil i Doski, k nim přibyl Vavro. Nejdříve by Pališčák mohl debutovat v sobotu 5. září na hřišti SK Artis Brno, pokud bude administrativně doregistrovaný. O dvanáct dní později ho čeká první možný start v Evropské lize, domácí zápas s Union SG. Právě evropská scéna může být tím prostorem, kde osmnáctiletý stoper dostane šanci ukázat, proč za něj Plzeň zaplatila tolik, kolik zaplatila.
Žilina vydělala, Plzeň investovala do budoucnosti a Pališčák dostal šanci, kterou jeho předchůdci z žilinské akademie využili k cestě do nejlepších lig světa. Teď je na něm, jestli ji promění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle