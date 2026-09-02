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Zlatý chlapec slovenského fotbalu odchází do Plzně. Žilina za něj dostala jednu z nejvyšších částek v historii klubu

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Osmnáctiletý stoper Tobiáš Pališčák přestoupil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň za jednu z nejvyšších částek v historii slovenského klubu.
Zlatý chlapec slovenského fotbalu odchází do Plzně. Žilina za něj dostala jednu z nejvyšších částek v historii klubu

Zlatý chlapec slovenského fotbalu odchází do Plzně. Žilina za něj dostala jednu z nejvyšších částek v historii klubu

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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