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V oblíbené části řeckého ostrova Evia se evakuuje. Požár se přiblížil k obytným domům i hotelům

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Rozsáhlý požár vypukl ve středu dopoledne nedaleko města Karystos na řeckém ostrově Evia. Kvůli silnému větru se plameny rychle šířily suchou vegetací a dostaly se až do blízkosti obydlí. Úřady během dne opakovaně vyzývaly obyvatele k evakuaci.
Požár na řecké Evii zesílil. Úřady nařídily evakuaci části oblasti Karystos.

Požár na řecké Evii zesílil. Úřady nařídily evakuaci části oblasti Karystos.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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