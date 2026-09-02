V oblíbené části řeckého ostrova Evia se evakuuje. Požár se přiblížil k obytným domům i hotelům

Požár vypukl ve středu 2. září přibližně kolem 11:30 v oblasti Karystosu na jihu řeckého ostrova Evia. Zpočátku hořela především nízká vegetace a suchá tráva, situace se ale během několika hodin výrazně zhoršila. Plamenům pomáhal silný vítr, který v oblasti dosahoval místy až sedmi stupňů Beaufortovy stupnice. Oheň se proto rychle šířil krajinou, kde se nacházejí také roztroušené obytné domy.
Lidé dostali příkaz oblast opustit
Civilní ochrana nejprve prostřednictvím systému 112 upozornila obyvatele širší oblasti Karystosu, aby zůstali v pohotovosti a řídili se pokyny úřadů. Krátce nato už následovala konkrétní výzva k evakuaci. Lidé nacházející se v oblasti Theatroupoli měli odjet po pobřežní silnici směrem ke Karystosu. Odpoledne přišlo další varování také pro oblasti OSMAES a Erodios, odkud měli lidé zamířit stejným směrem.
Situace byla vážná především kvůli tomu, že se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obydlených míst. V některých částech poloostrova se nacházejí jednotlivé domy rozptýlené přímo mezi vegetací, jejich obyvatelé proto oblast preventivně opustili. Z dostupných večerních informací zatím nevyplývá, že by při středečním požáru došlo k rozsáhlému poškození domů.
Do boje s ohněm byly nasazeny desítky hasičů
Hasičské jednotky byly během dne několikrát posíleny. Z původních 32 hasičů a deseti vozidel se jejich počet zvýšil na 60 hasičů, tři pěší zásahové skupiny a 21 vozidel. Mimořádně rozsáhlé bylo také nasazení ze vzduchu. Do hašení se postupně zapojilo 13 letadel a pět vrtulníků, přičemž některá letadla používala také zpomalovač hoření. Jeden z vrtulníků sloužil ke koordinaci celé letecké operace. Pomáhaly rovněž cisterny místní samosprávy a těžká technika.
Průběh požáru navíc hasiči sledovali pomocí dronů vybavených termálními a optickými kamerami. Díky nim mohli průběžně vyhledávat aktivní ohniska a sledovat, kam se oheň pohybuje. Do oblasti preventivně zamířil také rychlý člun hasičského sboru. Příčinou vzniku požáru se zabývá specializovaný vyšetřovací tým řeckých hasičů.
Večer se situace začala zlepšovat
Podle nejnovějších večerních informací už situace vypadala příznivěji než během kritického odpoledne. Hasiči však zůstávali na místě a dál likvidovali jednotlivá rozptýlená ohniska. Silný vítr, který během dne výrazně pomáhal šíření plamenů, stále znamenal riziko opětovného rozhoření požáru.
Karystos leží v jižní části ostrova Evia, který patří mezi oblíbené řecké dovolenkové oblasti. Středeční událost je tak důležitá nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty, kteří se v této části ostrova na začátku září stále pohybují. Úřady proto během zásahu opakovaně zdůrazňovaly, že pokyny systému 112 se vztahují na všechny osoby nacházející se v dotčených lokalitách, nejen na jejich stálé obyvatele.
cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, news247.gr, ekathimerini.com