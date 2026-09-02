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Návrat do Cold Mountain: Rumunské hory, vůz po popraveném diktátorovi a denně k jídlu jen vajce natvrdo

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Historický snímek Návrat do Cold Mountain skrývá náročné podmínky v horách. Zjistěte víc o vaječné dietě Nicole Kidman a tvrdé dřině při natáčení.
Návrat do Cold Mountain

Návrat do Cold Mountain

Zdroj: FOTO:© 2003 Miramax films, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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