Sestra Alexe Pereiry zabojuje o smlouvu s UFC. Čeká ji bývalá šampionka ONEPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sestra Alexe Pereiry zabojuje o smlouvu s UFC. Čeká ji bývalá šampionka ONE
Costa měl podle Pavla Touše na zápas s Jiřím Procházkou kývnout, jenže dohoda nevydržela ani do dalšího...
Jen týden po první tiskové konferenci G MMA se do pražského Duplexu vrátí Clash. Obě organizace navíc...
Liam McCracken přežil srážku s autobusem, utrpěl dvacet zlomenin a dlouho se vracel k běžnému životu. O tři...
OKTAGON chtěl v Británii navázat na německý boom, místo toho prodělal desítky milionů. Pavol Neruda...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →