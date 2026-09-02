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Sestra Alexe Pereiry zabojuje o smlouvu s UFC. Čeká ji bývalá šampionka ONE

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Aline Pereira dostane 13. října šanci zabojovat o smlouvu s UFC na Dana White’s Contender Series. Proti ní se postaví neporažená Smilla Sundell, která už v 17 letech vládla ONE Championship.
Sestra Alexe Pereiry zabojuje o smlouvu s UFC. Čeká ji bývalá šampionka ONE

Sestra Alexe Pereiry zabojuje o smlouvu s UFC. Čeká ji bývalá šampionka ONE

Zdroj: LFA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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