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Dvojčata chtěla v obchodě nejdražší penály. Lenka jim řekla ne. Co následovalo, ji dostalo na dno

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Puberta dokáže obrátit vzhůru nohama život celé rodině. Právě dospívání má za následek změnu v chování dcer čtenářky, která nám zaslala svou zpověď.
Dvě mladé dívky dvojčata

Dvě mladé dívky dvojčata

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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