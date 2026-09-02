Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové

Tato pikantní a lehce pálivé pochoutka nabízí dokonalou kombinaci pálivosti a sladkosti. Pokud jste nakládané papriky ještě nikdy nezkoušeli, nyní je ten správný čas nechat se inspirovat tímto skvělým receptem. Zaručuji vám, že dokonalá
kombinace ingrediencí, postupů a špetky kreativity způsobí, že se vaše chuťové pohárky octnout doslova v sedmém nebi. Tenhle recept jsem získala od čtenáře, který mi v e-mailu napsal přesně to, co najdete v nadpisu. A už vím, že rozhodně nelhal. Recept na nakládané papriky
A mimochodem –
miluji i okurky na pražský způsob, o nichž jsme na webu Chalupáři-Zahrádkáři psali. Ale zpět k receptu. Pokud si chcete uchovat chuť a vůni léta, pak by vám nakládané papriky rozhodně neměly uniknout. Navíc podle webu Kolizhanka vydrží bez problémů až do jara. 1 kg paprik (očištěná váha) 200 ml vody 150 ml slunečnicového rostlinného oleje 3 polévkové lžíce cukru (75 g) 1 polévková lžíce soli (25 g) 5 kuliček nového koření 1 bobkový list 200 g jemné hořčice 50 g francouzské hořčice 1 lžička kurkumy 100 ml jablečného octa Výtěžek: 2 sklenice po 700 ml
Začněte tím, že papriky nakrájíte na středně velké kousky. Ujistěte se, že jsou čisté a bez semínek. V hrnci se silným dnem smíchejte všechny ingredience na marinádu. Patří sem
voda, slunečnicový olej, cukr, sůl, nové koření, bobkový list, jemná hořčice, francouzská hořčice, kurkuma a jablečný ocet. Směs promíchejte a přiveďte ji k varu. Nechte ji asi 5 minut vařit. Nechte papriky nasáknout chutěmi
Do hrnce s marinádou přidejte připravené papriky. Dobře je promíchejte, aby se obalily aromatickou směsí. Přikryjte pánev pokličkou, přiveďte ji k varu a poté
nechte papriky přibližně 10 minut vařit. Nezapomeňte je pravidelně míchat, aby se rovnoměrně uvařily. Poté, co se papriky dokonale uvařily, je čas je přendat do sterilizovaných sklenic. Papriky opatrně zalijte marinádou, dbejte na to, aby dosahovala až nahoru, a nenechávejte žádné vzduchové mezery. Sklenice pevně uzavřete víčky. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud hledáte způsoby, jak na zimu uložit zásoby paprik, pak byste určitě neměli minout tenhle recept Vše vychlaďte a skladujte
Abyste zajistili správné uzavření, obraťte sklenice dnem vzhůru a nechte je zcela vychladnout. Po vychladnutí je můžete skladovat buď ve spíži, nebo při pokojové teplotě. Tyto nakládané papriky
zůstanou dlouho chutné a můžete si na nich pochutnávat celou zimu. Čím déle je však necháte uležet, tím jsou chutnější, jak píše i web Plyashka. A podobně jednoduše lze využít i rajčata, a to nejlépe podle receptu, který jsme na stránkách Chalupáři-Zahrádkáři nedávno publikovali. Máme ho ověřený.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři