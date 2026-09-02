Ivan Lupták slaví 40 a žije úplně jinak než jeho seriálový Vojta z Ordinace. S partnerem si vybral dům u brány do pekel

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Ivan Lupták slaví 40 a žije úplně jinak než jeho seriálový Vojta z Ordinace. S partnerem si vybral dům u brány do pekelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herec Ivan Lupták z Ordinace slaví 40. narozeniny. Divoké večírky vyměnil za klidný venkov a bolavou ztrátu blízké kolegyně přetavil do neobvyklého díla.
Ivan Lupták v Ordinaci
Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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