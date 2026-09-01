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Když strom roste křivě: můžete ho nějak narovnat sami?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pořídili jste si stromek, který vám postupně začal růst křivě? Když to takhle půjde dál, může se vám stát, že nakonec zvětšující koruna přetíží kmen stromu až praskne. Proto hledejte řešení ještě v době, kdy je stromek mladý. Nejprve si vyberte rovný a pevný kus dřeva, který bude delší než ohnutá část rostliny. Postupujte pomalu, protože kdybyste narovnali příliš silně najednou, mohlo by to poškodit jemná pletiva stromu.
Strom
Zdroj: Foto: Gemini
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