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Vonnová toužila být jako Federer. Při jeho uvedení do Síně slávy seděla v první řadě a pak vzala raketu do ruky

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Bývalá sjezdařka seděla mezi čestnými hosty při uvedení Rogera Federera do Mezinárodní síně slávy tenisu v Newportu a na Instagram napsala, že chtěla být sportovkyní jako on.
Vonnová toužila být jako Federer. Při jeho uvedení do Síně slávy seděla v první řadě a pak vzala raketu do ruky

Vonnová toužila být jako Federer. Při jeho uvedení do Síně slávy seděla v první řadě a pak vzala raketu do ruky

Zdroj: Christian Jansky/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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