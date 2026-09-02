Vonnová toužila být jako Federer. Při jeho uvedení do Síně slávy seděla v první řadě a pak vzala raketu do ruky

Poslední srpnový víkend roku 2026 patřil v Rhode Islandu jednomu muži. Roger Federer vstoupil do panteonu 272 tenisových legend, které Mezinárodní síň slávy tenisu uchovává od roku 1954. Mezi pozvanými hosty ale pozornost přitahovala žena, která si svou slávu vybudovala na ledových sjezdovkách, ne na trávě. Lindsey Vonnová nejenže přijela gratulovat, vyšla na kurt, vzala do ruky raketu a v rámci exhibičního Celebrity Pro Classic si zahrála na místě, kde se píše tenisová historie. A to v době, kdy sama čeká na další operaci kolena a neví, jestli se ještě vrátí na svahy.
Sedmnáct let obdivu
Hold Vonnové Federerovi v Newportu nepřišel z ničeho. Stačí se podívat do archivu. V roce 2009, po návštěvě Wimbledonu, kde si poprvé zkusila trávu po boku Martiny Navrátilové, označila Federera za kompletního sportovce, který ji fascinuje i mimo kurt. V roce 2014 s ním stála na ledovci Aletsch ve výšce 3 454 metrů nad mořem při exhibičním zápase, který obletěl svět. V rozhovoru pro Forbes u Roland Garros 2017 vysvětlovala, že ji na Švýcarovi přitahuje pokora, graciózní styl a filantropie, ne jen dvacet grandslamových titulů. V únoru 2024 spolu poprvé vyrazili na lyže; ATP tehdy napsala, že se přátelí „už roky“.
A pak přišel Newport. Na Instagramu Vonnová napsala: „Sportovkyně, kterou jsem vždy chtěla být: elegantní, laskavá, nebojácná, skutečná soupeřka a vždy skutečný sportovec.“ Dodala, že je pro ni privilegium nazývat Federerovu rodinu přáteli. ATP Tour ji v galerii z ceremoniálu označil jako „blízkou přítelkyni Federera“. Nejde o jednorázovou pózu celebrit, které se potkají na červeném koberci. Je to vztah budovaný přes tři sportovní dekády.
Co je Síň slávy v Newportu
International Tennis Hall of Fame není marketingový titul ani společenská gala. Jde o neziskovou instituci založenou roku 1954, která uchovává historii tenisu, provozuje muzeum a od roku 1955 uvádí osobnosti, jež sport definovaly. Mezinárodní status nese od roku 1975; dnes v její galerii figuruje 272 jmen z 28 zemí.
Federer vstoupil do třídy 2026 v kategorii hráčů, po boku Mary Carillové, uvedené jako přispěvatelka. Oficiální profil ITHF u něj zdůrazňuje:
- 20 grandslamových titulů
- 103 turnajových vítězství celkem
- 310 týdnů na pozici světové jedničky
- 13 cen Stefana Edberga za sportovnost
Česká stopa v Newportu je přitom silná. Na ceremoniálu seděla Martina Navrátilová, sama členka Síně slávy. Oficiální profily potvrzují i Hanu Mandlíkovou (třída 1994) a Helenu Sukovou (2018). Federer se tedy zařadil do společnosti, kde mají české tenisové legendy pevné místo.
Raketa v rukou rekonvalescentky
Tady příběh dostává ostřejší hranu. Vonnová v Newportu vyšla na kurt v rámci oficiálního Celebrity Pro Classic, exhibičního formátu určeného legendám a celebritám během slavnostního víkendu. ATP potvrdila, že si o víkendu zahrála na newportských trávnících. Detailní skóre ani složení čtyřhry oficiální zdroje nezveřejnily.
Jenže ještě 30. dubna 2026 Vonnová stála před novináři AP na berlích. Po olympijském pádu v Cortině d’Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu levé holenní kosti, podstoupila osm operací a sama řekla, že mohla přijít o nohu. Bolest popsala jako „mimo rámec všeho předchozího“, a to je slovo od ženy, která má v pravém koleni titanový implantát a za kariéru absolvovala devět dalších chirurgických zákroků. Osm operací po jednom pádu je jen o jednu méně než součet všech jejích předchozích.
K tomu přibývá další kapitola. Devět dní před osudným závodem si přetrhla přední zkřížený vaz. Operaci ACL plánuje na listopad 2026. Po ní následuje minimálně šest měsíců rehabilitace. V podcastu Pretty Tough u Marie Šarapovové v srpnu 2026 posunula rozhodnutí o budoucnosti na jaro 2027. Sama odhadla, že k plné závodní kondici, byť jen pro trénink v posilovně, potřebuje nejméně rok a půl.
Naše počty jsou prosté: návrat na svahy před sezonou 2027/28 je prakticky mimo hru. A ani ta sezona není garance, jen nejdřívější teoretické okno.
Proč zrovna tenis
V rozhovoru u Šarapovové Vonnová přiznala, že tenis pro ni představuje bezpečnější náhradu za adrenalin sjezdu. Není to nový motiv. Už v roce 2009 popisovala, jak jí Navrátilová ve Wimbledonu dávala technické rady na trávě, kterou tehdy zkoušela poprvé v životě. Aletsch 2014 byl spektakulární promo ve sněhu. Newport 2026 je něco jiného: oficiální program instituce, která definuje tenisový odkaz, a zároveň výstup v době, kdy její vlastní tělo ještě zdaleka není v pořádku.
Kontrolované hraní exhibice není závodní sjezd. Ale symbolika je silná. Vonnová stojí na kurtu vedle legend sportu, který celý život obdivovala, a zároveň neví, jestli se ještě postaví na startovní bránu. V dubnu pro AP řekla, že může skončit a už nikdy nezávodit, ale že tehdy nebyla emočně připravená to rozhodnout.
Most, ne odbočka
Newport nevypadá jako přestup Vonnové k tenisu. Vypadá jako přirozený průsečík dvou linií jejího příběhu: sedmnáctiletého obdivu k Federerovi a období, kdy znovu testuje hranice vlastního těla i kariéry. Federer v Newportu dostal institucionální potvrzení odkazu, který, slovy Vonnové, sahá „daleko za hranice tenisu“. Dva dny nato převzal oficiální prsten Síně slávy přímo v Arthur Ashe Stadium na US Open.
Vonnová mezitím počítá měsíce do listopadové operace. Jaro 2027 si stanovila jako termín, kdy se podívá do zrcadla a rozhodne. Do té doby má raketu, berlí se zbavila a ví, jakým sportovcem chtěla být.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta