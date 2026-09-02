Bojovník MMA přežil srážku s autobusem a dvacet zlomenin. Teď bojoval o místo v UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bojovník MMA přežil srážku s autobusem a dvacet zlomenin. Teď bojoval o místo v UFC
Aline Pereira dostane 13. října šanci zabojovat o smlouvu s UFC na Dana White’s Contender Series....
Costa měl podle Pavla Touše na zápas s Jiřím Procházkou kývnout, jenže dohoda nevydržela ani do dalšího...
Jen týden po první tiskové konferenci G MMA se do pražského Duplexu vrátí Clash. Obě organizace navíc...
OKTAGON chtěl v Británii navázat na německý boom, místo toho prodělal desítky milionů. Pavol Neruda...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →