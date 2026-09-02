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Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech

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Abyste si zajistili opravdu bohatou úrodu plnou šťavnatých plodů, je potřeba dodržovat při jejich pěstování určitá pravidla. Především je důležité vyhnout se těmto chybám.
Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech

Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech

Zdroj: iStock
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