Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech

Přestože jsou rajčata poměrně jednoduchá na pěstování, dokáží potrápit i zkušeného zahradníka. Stačí však dodržovat určitá pravidla a
vlastní chutnou úrodu si vypěstuje i úplný začátečník. V případě, že plody zůstávají stále zelené a nechtějí dozrát, nejspíš je na vině některá z těchto nejčastějších chyb. Zlepšete podmínky pro jejich vývoj a sklízejte rajčata po kýblech. Proč je třeba, aby rajčata zčervenala
Konzumace zelených nezralých
rajčat byste se měli vyvarovat. Ve velké míře totiž obsahují tomatin, který je pro člověka škodlivý. Během procesu zrání uvolňují hormon ethylen, který tento proces podporuje. Uvnitř plodů tak vzniká lykopen, což je červené barvivo zodpovídající za barvu rajčat. Díky němu jsou tyto plody tak zdravé a prospěšné pro lidské zdraví. Proč rajčata nedozrávají
Někdy se stává, že jsou keře obsypané rajčaty, která ale i přes všechnu vaši péči zůstávají zelená. Za tento problém mohou
s největší pravděpodobností špatné povětrnostní podmínky. Aby plody dozrály, musí se venkovní teplota pohybovat přes den mezi 18 až 27 °C a v noci mezi 17 až 21 °C. Pokud jsou teploty příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké, rajčata budou jen těžko dozrávat. Zdroj fotografie: Depositphotos Další chyby při pěstování rajčat
Jak dobře nebo špatně vaše rajčata porostou, závisí také na vašem plánování. Důležité je, abyste těmto rostlinám zajistili ty nejlepší podmínky.
V první řadě jim vyberte to nejlepší místo. Kamkoliv rajčata umístíte, ujistěte se, že budou mít dostatek slunečního záření, které potřebují alespoň 7 hodin denně. Častou chybou je vysazení rostlin v příliš těsné blízkosti. Tak si mohou jednotlivé keříky stínit a ubírat další živiny. Dodržujte proto mezi nimi vzdálenost alespoň 40–50 cm. Nedostatečná péče o rajčata
Při zalévání těchto rostlin se rozhodně nevyplácí šetřit vodou. Ideálně je zálevejte přímo u země brzy ráno nebo k večeru, aby vám je silné sluneční paprsky nespálily.
Přesto dávejte pozor, abyste je nepřelili. V takovém případě se může přímo v záhonu objevit plíseň, která způsobí hnilobu květů. Pokud se na plodech rajčat vyskytnou černé skvrny, znamená to, že trpí na nedostatek vápníku. Tento problém však můžete vyřešit použitím vhodného hnojiva.
VIDEO Jak předejít chorobám rajčat
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz