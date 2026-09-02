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Kde se zastavil čas: Zapomenutá osada Rychlebských hor, z níž zbyly jen zídky v lese

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V souvislosti s cestováním přibývá lidí, kteří dávají přednost pomalému poznávání méně známých míst. Na těch populárních bývá totiž většinou hlava na hlavě a kdo si chce užít klid a pohodu, tak zamíří raději úplně někam jinam. Už jste třeba někdy byli v Rychlebských horách? Působí, jako by tu odjakživa žila jen divoká zvěř uprostřed hlubokých hvozdů a lesů. Jenže ona to není tak úplně pravda. Do roku 1945 tu často pulzoval všední vesnický život v dnes již téměř zaniklých obcích. Pojďte se podívat na místa, kde cinkaly kosy, z komínů stoupal kouř a v hospodách se hrálo na harmoniku.
Hraničky

Hraničky

Zdroj: Foto: Pudelek, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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