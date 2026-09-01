Srostlé švestky: jak se jich zbavit a proč tento problém vzniká

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Srostlé švestky: jak se jich zbavit a proč tento problém vznikáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Švestky patří mezi ovoce, které každé zná, což ale neznamená, že vás nedokážou překvapit! Někdy třeba tak, že jejich plody vypadají jako siamská dvojčata – dva plody srostlé do jednoho. Když objevíte jeden takový plod, tak to asi řešit nebudete. Co ale, když objevíte takových plodů víc? Není to nějaká nemoc stromu, kterou byste měli začít řešit? Nebo se jedná o genetickou vadu?
Srostlé švestky
Zdroj: Foto: Gemini
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