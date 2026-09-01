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Rostliny podzimních dnů: nevzdávejte se barevného efektu

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I když to tak venku zatím nevypadá, podzim již klepe na dveře a pomalu se budeme muset rozloučit s pestrobarevnými květy zdobícími balkóny, terasy a záhony. Ani na podzim se ovšem nemusíte vzdávat květinových barevných efektů. Pokud si vyberete ty vhodné rostliny, prozáří venkovní prostory až do prvních mrazíků.
Vřes

Vřes

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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