Tragédie na oblíbeném Lanzarote. Muž zmizel při koupání, jeho tělo našli v moři

Tragédie na oblíbeném Lanzarote. Muž zmizel při koupání, jeho tělo našli v mořiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turista se nevrátil z koupání na Lanzarote. Manželka zalarmovala plavčíky, tělo našli ze vzduchu.
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