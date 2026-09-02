Jeden řez navíc a borůvkový keř zdvojnásobí úrodu. Většina zahrádkářů ho vynechává

Tyto vynikající bobulovité plody sladko-kyselé chuti se mohou pyšnit svými bohatými účinky na zdraví. Obsahují spoustu antokyanů, minerálních látek a vitamínů.
Jsou známé i pro své účinky podporující pomalejší stárnutí a zářivou pleť. Pokud na vaši zahradě není ani jeden keř borůvky, popřemýšlejte o jeho vysazení. Na pěstování není náročný a na prořezávání už vůbec ne. Poradíme vám, jak správně takový keřík ostříhat. Prořezávat borůvkový keř je velmi důležité
Staré dřevnaté větvičky již mnoho ovoce neplodí, proto je důležité je prořezat, abychom povzbudili růst nových, které budou plodit větší a sladké ovoce.
Někteří zahrádkáři prořezávají borůvky co tři roky, ale tahle četnost řezu je jistě nízká a praktikovat by se měl častěji. Raději keř stříhejte častěji a můžete se těšit z bohaté úrody. Zdroj fotografie: Depositphotos
Proto je jistě důležité udržet keř produktivní, a to nejlépe každoročním prořezáváním. Pokud tomu tak nebude, některé keře borůvek mohou plodit pouze každé dva roky. Díky prořezání starších větví
dokážete udržet rovnováhu mezi produkcí a novým růstem šlahounů. Nejen to, prořezání také dokáže zlepšit kvalitu ovoce, které bude větší a chuťově lepší. Kdy je nejlepší čas na prořezávání borůvkového keře
Říká se, že se keře borůvek mohou prořezávat kdykoli od listopadu do března. Ovšem doporučujeme, abyste řez nechali až na teplejší počasí, kdy nehrozí zamrznutí keře. To znamená až na jaře.
V této době je také jednodušší rozeznat větvičky, které mají být ostříhané. Například u mladého keře, je nutné pár let po výsadbě dávat pozor na nemocné, poškozené či zbytečné větve, které berou sílu. Zdroj fotografie: Depositphotos
Takové větve je akutní odstranit. Jestliže keř v prvním roce výsadby neroste tak, jak by měl, jeho růst můžete podpořit seříznutím nejdelších větviček o třetinu jejich délky.
Mnoho zahrádkářů také doporučuje, aby z mladého keře byly stříhané šlahouny i s pupenci. Tak má být další rok podpořena sklizeň lahodných borůvek. Keř má mít větší sílu a má plodit více bobulí. Řez staršího borůvkového keře
Prořezávání staršího keře je pro zahradníky začátečníky, ale i pokročilé jistě jednodušší. U takového keře se mají prořezat veškeré mrtvé a nemocné šlahouny, které plodí minimálně nebo vůbec.
Odstraňte velmi rozvětvené šlahouny a i ty, které rostou nízko nad zemí. Také je třeba šlahouny zkrátit, aby nevyrůstaly daleko do stran. Berou tak sílu a stejně velké množství plodů neplodí. Zdroj fotografie: Depositphotos
Také se snažte odstranit veškeré tenké větvičky, ty krátké i ty delší, aby zůstaly pouze silné a zdravé větve. Doporučuje se ponechat silné větve, které nejlépe trčí vzhůru. A pokud
jsou některé příliš dlouhé nebo vysoké, seřízněte je také. Jednoduše, ponechte ty, které jsou silné, zdravé a schopné plodit. Malinkaté větvičky beroucí sílu odstřihněte. Nejlepší pravidla, kterých se držet
Pro podporu nového růstu je ideální se držet pravidla, které říká, že by keř měl mít alespoň dvě silné větve z minulého roku. Pokud jste keř ještě nestříhali, je dobré vždy
prostříhat nejstarší větve. A to klidně i nad úrovni země. Takové větve poznáte jednoduše. Jsou šedé a vyrůstají z nich krátké a tenké šlahounky. Mají také méně ovocných pupenů. Zdroj fotografie: Depositphotos
Jestliže vám keř v létě zarostl tenkými větvičkami, odstraňte je všechny, kromě páru nejsilnějších a několik svěžích, bočních šlahounů. A pokud je hlavní větev slabá, vyrůstají z ní tenké šlahounky, seřízněte ji.
Jestliže se vaší borůvce nedaří vůbec, je třeba dbát na pH půdy, zeminu a seříznutí keře několik centimetrů nad zemí. Nezapomínejte, že prořezávání není umění ani věda, a každý keř roste jinak. Je třeba borůvku vnímat a všímat si jí. Pokud více rodí stará větev, ne ta nová, proveďte řez obráceně a starou větev seřízněte.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz