Fotbalisté Zbrojovky zdolali Hradec 1:0 a posunuli se na druhé místo tabulky

Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů, potřetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. "Votroci" prohráli v lize podruhé po sobě a jsou desátí, k dobru mají ještě utkání s Plzní.
V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti Hradce v předkolech evropských pohárů. První poločas příliš krásy nenabídl. Hrál se opatrný a vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Obě strany se alespoň snažily nacházet zajímavé pozice, které by vedly ke gólu.
Hradec zahrozil poprvé ve 24. minutě po obrovské chybě Ševčíka, který špatně vyhodnotil "malou domů" a rázem dostal do jasné šance Trubače, jehož pokus Hrdina vyrazil. Brněnský gólman zneškodnil i následnou dvojitou dorážku Dancáka. Zajímavě vypadala i prudká střela Ludvíčka, na kterou chtěl dosáhnout Van Buren, měl to však na dlouhou nohu. Více se už v úvodním dějství nestalo.
Sotva se fanoušci usadili zpátky do hlediště, mohli sledovat střelecký zápis hradeckého mužstva. Van Buren výborným centrem z pravé strany našel Slončíka, který byl zcela volný před Hrdinou, jenže střelou z první zakončil o pár centimetrů vedle Hrdinovy branky.
Do práce musel jít v podstatě poprvé v zápase i Zadražil, kterého nejprve vystrašila hlavička Kanakimany. Z následného rohu vypálil velmi nepříjemně Vachoušek, jehož rána byla sražena do protipohybu hradeckého gólmana, ale ten dokázal s vypětím sil na míč dosáhnout.
Druhý poločas byl už rozhodně pohlednější a chytili se i fanoušci, kterým byl servírován fotbal nahoru dolů. Na jedné straně se probíjel před Hrdinu Trubač, ale neuspěl, posléze z dorážky netrefil ideálně míč aktivně hrající Kanakinama.
Zbrojovka se dočkala kýženého vedení přesně po hodině hry. Znovu u toho byl útočník z Burundi, který chytrým centrem z pravé strany poslal přízemní "bochánek" za hostující obranu a nikým nehlídaný Vašulín dopravil míč do sítě. Čtvrtou trefou v ligové sezoně dorovnal v tabulce nejlepších střelců slávistické duo Chytil, Nowak.
Trenér Východočechů Horejš, jenž za Zbrojovku hrával, se snažil oživit hru hned trojím střídáním. Hru rozhýbal především svými centry Vlkanova, pevná brněnská defenziva si však dokázala poradit. Hradec měl v závěru převahu, zkusil si vynutit maximální tlak, jenže vše skončilo pouze u náznaků a ošemetných centrů. K tutovce se hosté nedostali.
Zbrojovka zdolala v lize Hradec po pěti zápasech. Doma v ročníku nejvyšší soutěže vyhrála tři ze čtyř utkání, získala tam devět z celkových 13 bodů a před vlastními diváky je nejlepším týmem. Hradec venku v lize šestkrát v řadě nezvítězil.
Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 60. Vašulín. Rozhodčí: Lovětínský - Cichra, Dohnálek - Zelinka (video). ŽK: Svědík (trenér Zbrojovky). Diváci: 7714.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral (80. Dante), Kaká - Zmrhal, Ševčík (66. Čavoš), Janetzký, Penxa - Vachoušek (84. Granečný) - Vašulín (80. Velich), Kanakimana (66. Vaníček). Trenér: Svědík.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Mielke - Ludvíček (65. Umar), Darida, Dancák (65. Valenta), Horák - Trubač (79. Neto), Slončík (65. Vlkanova) - Van Buren. Trenér: Horejš.