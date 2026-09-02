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Euforie U Nisy. Ženy Slovanu uhrály remízu se Sarajevem a v Evropě postupují

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Ženy libereckého Slovanu dosáhly dalšího historického úspěchu, po postupu do Evropské ligy vyřadily bosenské Sarajevo, když po venkovní výhře na domácím stadionu uhrály remízu 1:1. Postup v 79. minutě trefila Michaela Ferencová.
Euforie U Nisy. Ženy Slovanu uhrály remízu se Sarajevem a v Evropě postupují

Euforie U Nisy. Ženy Slovanu uhrály remízu se Sarajevem a v Evropě postupují

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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