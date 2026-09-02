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Top Gun už nestačí. Tom Cruise opráší další kultovní roli a skoro po 40 letech znovu usedne do závodního auta NASCAR

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Tom Cruise evidentně nemá v plánu začít sbírat známky. Ve čtyřiašedesáti letech se vrací k další své slavné roli a znovu se ponoří do světa NASCAR. Pokračování kultovních "Days of Thunder" (v české distribuci "Bouřlivé dny") z roku 1990 má dorazit do kin 2. června 2028.
Top Gun už nestačí. Tom Cruise opráší další kultovní roli a skoro po 40 letech znovu usedne do závodního auta NASCAR

Top Gun už nestačí. Tom Cruise opráší další kultovní roli a skoro po 40 letech znovu usedne do závodního auta NASCAR

Zdroj: NASCAR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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