Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Salma Hayek slaví 60 a raduje se z prvního vnuka. V plavkách přitom ukazuje křivky, které jí mohou mladší ženy závidět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mexická herečka Salma Hayeková slaví šedesáté narozeniny. Udržuje si přirozený vzhled a nedávno do své velké rodiny přivítala zcela nového člena.
Salma Hayek dnes

Salma Hayek dnes

Zdroj: FOTO:Martin Kraft, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z ReadZone
Ivan Lupták slaví 40 a žije úplně jinak než jeho seriálový Vojta z Ordinace. S partnerem si vybral dům u brány do pekel
Ivan Lupták slaví 40 a žije úplně jinak než jeho seriálový Vojta z Ordinace. S partnerem si vybral dům u brány do pekel
Marta Jandová dře na StarDance a odhodila zábrany i část oděvu. Nejodvážnější partie zakryly tejpy se žirafami
Marta Jandová dře na StarDance a odhodila zábrany i část oděvu. Nejodvážnější partie zakryly tejpy se žirafami

Přípravy na taneční soutěž si vybírají první daň. Zpěvačka po hodinách náročného drilu odhalila skutečný...

Zrádci odhalili prvních 8 soutěžících. Dorazí ale žena s radarem na lži i muž, který umí využít chybu soupeře
Zrádci odhalili prvních 8 soutěžících. Dorazí ale žena s radarem na lži i muž, který umí využít chybu soupeře

Třetí řada oblíbené reality show Zrádci se vrací na hrad Křivoklát s dosud nejtvrdší sestavou hráčů. Kdo se...

Andrej Babiš slaví 72 a Monika nechyběla po jeho boku. Rozešli se, nebydlí spolu, ale dál vystupují jako manželé
Andrej Babiš slaví 72 a Monika nechyběla po jeho boku. Rozešli se, nebydlí spolu, ale dál vystupují jako manželé

Andrej Babiš slaví 72. narozeniny. Slavnostní večer strávil po boku manželky Moniky. Způsob oslavy...

Dalibor Janda žije jako na ranči. U Prahy má 3500 metrů čtverečních, kde pěstuje zeleninu i vlastní melouny
Dalibor Janda žije jako na ranči. U Prahy má 3500 metrů čtverečních, kde pěstuje zeleninu i vlastní melouny

Zpěvák Dalibor Janda si nedaleko Prahy vybudoval rozlehlou zahradu o rozloze tři a půl tisíce metrů. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.