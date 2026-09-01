Jablonecký mrakodrap s jehličím: Nejvyšší strom Česka strčí do kapsy i Prašnou bránu. Máme v Česku spoustu věcí, na které můžeme být pyšní, ale málokdo ví, že kousek od Jablonce nad Nisou nám roste něco, co by se dalo s trochou nadsázky označit za přírodní mrakodrap. Zapomeňte na Karlštejn nebo vysílač na Ještědu, řeč je o živém obru, který se tyčí v lesích u Navarova. Jde o douglasku tisolistou, která se po posledním měření oficiálně stala nejvyšším stromem České republiky. A věřte mi, pohled zdola nahoru vám v tomhle případě zaručeně zlomí vaz.
Američan, kterému se u nás náramně líbí
Tahle douglaska není žádný „místní rodák“ v pravém slova smyslu. Tenhle druh, latinsky Pseudotsuga menziesii, má totiž kořeny v Severní Americe. Do Evropy se tyhle stromy začaly vozit jako okrasné a hospodářské dřeviny a ta naše jablonecká krasavice tu zapustila kořeny před nějakými 145 lety. Je to vlastně takový imigrant, který se u nás aklimatizoval tak dobře, že mu to mohou domácí smrky a jedle jen tiše závidět.
Když ji arboristé po deseti letech přeměřili, spadla jim čelist. Tenhle stromový Terminátor totiž vytáhl o dalších 2,67 metru výš. Aktuálně se pyšní výškou 66,72 metru. Jen pro srovnání – slavná Prašná brána v Praze měří 65 metrů. Takže kdybyste tuhle douglasku postavili vedle ní, ještě by na ni s klidem shlížela zvrchu. Svou výškou v podstatě odpovídá dvaadvacetipatrovému paneláku.
Foto: Pixabay
Jak se měří takový velikán? Žádné pásmo nestačí
Asi si říkáte, jak sakra někdo zjistí výšku s přesností na centimetry, když se vrchol stromu kymácí někde v mracích. Tady už končí veškerá sranda a nastupuje technika, za kterou by se nestyděli ani v NASA. Arboristé na to šli s kombinací dronů a poctivé ruční práce. Zatímco drony kroužily kolem špičky a mapovaly každou větvičku, profesionální stromolezci se museli vyškrábat až nahoru, aby měření potvrdili přímo v koruně.
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Dobrá zpráva pro všechny milovníky přírody je, že tenhle obr je v naprosté kondici. Žádná hniloba, žádní škůdci, prostě zdravý strom v plné síle. A vzhledem k tomu, že douglasky se ve své domovině dožívají klidně i tisíce let, má naše rekordmanka teprve „pubertu“ za sebou. Pokud ji nepotká nějaká katastrofa, může se stát, že za pár generací bude koukat na svět z výšky sto metrů.
Proč douglasky milují české lesy?
Douglaska je pro lesníky takový malý zázrak. Na rozdíl od smrků, které dnes kůrovec kosí po celých hektarech, je douglaska mnohem odolnější. Má hluboké kořeny, takže ji jen tak nějaký vichr nepovalí, a mnohem lépe snáší sucho, které nás v posledních letech trápí. Navíc její dřevo je neuvěřitelně kvalitní a pevné. Není divu, že se o ní mluví jako o dřevině budoucnosti, která by mohla pomoci zachránit naše lesy.
Kam za ní vyrazit?
Pokud byste chtěli tuhle rekordmanku vidět na vlastní oči, hledejte ji v lesích u obce Vlastiboř nedaleko Navarova. Ale varuji vás, připravte si dobrou pojistku na krční páteř, protože vyhlížet její špičku je pořádná fuška. A malý tip: douglasku poznáte i podle vůně. Stačí v prstech rozemnout její jehličí a ucítíte nádhernou vůni po citrusech nebo jablkách. To žádný jiný jehličnan u nás neumí.
Kde roste nejvyšší strom v České republice?
Najdete ho nedaleko Navarova na Jablonecku.
Jak vysoký je nejvyšší strom ČR?
Douglaska tisolistá měří přibližně 66,7 metru.
Je douglaska původní český strom?
Ne, pochází ze Severní Ameriky, ale v českých podmínkách se jí velmi dobře daří.
Autorský text, https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/37486-arboriste-po-10-letech-premerili-nejvyssi-strom-cr-roste-na-jablonecku-a-vyrostl-o-267-m-na-6672-m.html, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/douglaska-tisolista-u-vlastibore-nejvyssi-strom-ce
Náhledové foto: Pixabay
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