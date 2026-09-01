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Jablonecký mrakodrap s jehličím: Nejvyšší strom Česka strčí do kapsy i Prašnou bránu

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Jablonecký mrakodrap s jehličím: Nejvyšší strom Česka strčí do kapsy i Prašnou bránu. Máme v Česku spoustu věcí, na které můžeme být pyšní, ale málokdo ví, že kousek od Jablonce nad Nisou nám roste něco, co by se dalo s trochou nadsázky označit za přírodní mrakodrap. Zapomeňte na Karlštejn nebo vysílač na Ještědu, řeč je o živém obru, který se tyčí v lesích u Navarova. Jde o douglasku tisolistou, která se po posledním měření oficiálně stala nejvyšším stromem České republiky. A věřte mi, pohled zdola nahoru vám v tomhle případě zaručeně zlomí vaz.
Jablonecký mrakodrap s jehličím: Nejvyšší strom Česka strčí do kapsy i Prašnou bránu

Jablonecký mrakodrap s jehličím: Nejvyšší strom Česka strčí do kapsy i Prašnou bránu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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