Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru

Vyčkejte, jste 2000. v pořadí. I taková hláška se dnes po 13. hodině objevila zájemcům o nákup vstupenek na premiéru prvního dílu třetí řady reality hry Zrádci. Zájem byl obrovský a kdo jen o vteřinu zaváhal, už musel čekat nekonečnou frontu na prodejní systém vstupenek.
Očekávalo se proto, že kapacita velkého sálu Kongresového centra Praha, která činí kolem 2700 míst, se rychle vyprodá. Ve skutečnosti ale ještě ve středu večer mnoho vstupenek zbývalo, prodány byly asi jen dvě třetiny vstupenek.
Důvod je zřejmý, fanoušky šokovala cena. Jedna vstupenka na nejméně atraktivní místa se prodávala za 1 990 korun, lepší lístky už stály 3 290 a VIP vstupenky pak bez deseti korun stoupaly k deseti tisícům. Kdyby tak chtěl na premiéru vyrazit pár, celá rodina nebo snad větší skupina kamarádů, museli by si připravit pořádný balík.
Diváci kritizují ceny vstupenek
„Ty ceny, teda úlet. Doufám, že nebude půlka sálu zase plná influencerů, co to dostanou zadarmo,“ zlobila se pod příspěvkem o této akci divačka Eva. „Jako pardon, ale nezbláznili jste se? Nejlevnější lístek na mě vyskočil za 1 990. To si nechte, děkuju moc,“ přidala se uživatelka Alka.
„Já se omlouvám, ale vy se tímhle chlubíte a berete to jako úspěch? Na lístky byla dost dlouho fronta i několik tisíc lidí a stejně se nezvládl vyprodat sál o kapacitě 2 700 míst, to už něco vypovídá o nastavených cenách a zklamání diváků,“ okomentovala uživatelka pod přezdívkou Novom.
Chystá se velkolepá show
Na druhou stranu je však zřejmé, že v Kongresovém centru diváci neuvidí jen pouhé promítání prvního dílu hry, ale také dostanou velkolepou show navíc. A to pochopitelně něco stojí. „Chystáme něco velkého, bude se toho tady dít hrozně moc,“ láká moderátor Vojtěch Kotek.
„Před prvním dílem Zrádců bude ještě relativně dlouhá část, kde se dozvíte něco o prapůvodu celé hry. Bude to performance, bude to divadlo, máme tady spousty lidí, kteří teď tvrdě pracují na tom, aby to bylo skvělé,“ dodal režisér Zrádců Markus Krug.
Zdroje: Instagram, TV Prima, Ticketportal.cz