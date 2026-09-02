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Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru

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Dennívýzva
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Fanoušky reality hry Zrádci dnes překvapily pořádně vysoké ceny vstupenek na chystanou velkolepou premiéru. Není divu, že se i přes obrovský zájem nevyprodaly.
Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru

Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

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