Z olympijské breakerky se stal vtip pro celý internet. V dokumentu popsala peklo, které následovalo

Australská breakerka přezdívaná Raygun prohrála na hrách všechny tři battly, ale to byl teprve začátek. Klipy s jejími pohyby „kangaroo“ a „sprinkler“ obletěly svět, celebrity je sdílely, late-night show je parodovaly, a pak se k výsměchu přidaly konspirační teorie o zmanipulované kvalifikaci. Z jedné sportovkyně se stal globální mem. A z memu se stal sociální trest, který zasáhl její rodinu, manžela, celou australskou breakingovou komunitu a nakonec i její psychiku natolik, že odešla ze sociálních sítí a začala chodit na terapii.
Tři minuty, dva roky ticha
Celé olympijské vystoupení trvalo zlomek vysílacího času. Raygun, v civilu akademička s doktorátem z kulturálních studií a první australská reprezentantka v olympijském breakingu, nastoupila proti soupeřkám z Francie, Litvy a USA. Nepostoupila. Bodově neuspěla v žádném ze tří kol. Jenže to, co následovalo, nemělo s výsledkovou listinou nic společného.
Během hodin se klipy rozšířily po TikToku, X i Instagramu. Během dnů se objevila online petice zpochybňující její nominaci, údajně se měla na hry dostat podvodem. Australský olympijský výbor i Světová taneční sportovní federace musely vydat oficiální stanoviska, v nichž obvinění z manipulace tvrdě odmítly. Gunn se kvalifikovala regulérně přes oceánský kvalifikační turnaj jako nejlépe hodnocená australská b-girl, která předtím reprezentovala i na mistrovství světa v Paříži 2021 a Soulu 2022.
Nic z toho ale nezastavilo lavinu. A Raygun dva roky mlčela.
Od vtipu k devastaci
Teprve v srpnu 2026, v rozhovoru pro CNN před premiérou svého dokumentu, popsala, proč tak dlouho nepromluvila. Potřebovala čas, terapii a odstup. Potřebovala, aby utichl šum kolem dezinformací a spekulací.
V netflixovém filmu Untold Raygun: Breaking Badly, dostupném od 1. září 2026, poprvé osobně vypráví celý příběh. Popisuje paniku ještě před závodem, pocit, že přinesla Austrálii stud, a okamžik, kdy se její život začal „hroutit“. Doslova mluví o pádu „do temné jámy“. V pozdějším rozhovoru přidala, že celé dění působilo jako „autonehoda ve zpomaleném záběru“.
Důležitá časová korekce: v červnu 2025 odvysílala australská ABC pořad Break It Down | The Raygun Phenomenon, ale Gunn v něm osobně nevystoupila. Skutečný dokument s její výpovědí přišel až o více než rok později na Netflixu; podle sekundárních zdrojů ho režírovali Chapman a Maclain Wayovi a produkčně se na něm podílely Stardust Frames a Warner Bros. International Television Production Australia.
Proč se utrhl právě tento případ
Špatné výkony na olympiádě nejsou nic nového. Internet si občas střílí z outsiderů, vzpomeňme na „nejhoršího střelce olympiády“ nebo na sympatické poražené typu Eddieho „Orla“. Jenže u Raygun se sešlo několik faktorů najednou.
- Premiéra disciplíny. Breaking se na olympijských hrách objevil poprvé. Široká veřejnost neměla žádný referenční rámec, jak hodnotit výkon.
- Vizuální virálnost. Pohyby jako „kangaroo hop“ byly okamžitě memovatelné, srozumitelné i bez znalosti breakingu.
- Konspirační narativ. K výsměchu se rychle přilepila dezinformace o podvodu v kvalifikaci, která dala posměchu zdánlivě legitimní důvod.
- Celebrity jako zesilovače. Klipy sdílely a komentovaly desítky účtů s miliony sledujících, čímž se dosah znásobil mimo sportovní bublinu.
Odborné hlasy přitom byly rozdělenější, než jak to vypadalo na sítích. Část breakingové scény kritizovala technickou úroveň výkonu, chyběly prý základy a dostatečný slovník pohybů. Jiní upozorňovali, že olympijské hodnocení je založené na hlasování porotců, nikoli na bodovém systému, a že Gunn v některých momentech získávala uznání za originalitu. Na výhru to nestačilo. Na zničení reputace ale stačil internet.
Dopady za hranicí jednoho člověka
Útoky nemířily jen na ni. Její manžel, který byl zároveň jejím koučem, čelil online nenávisti. Členové její crew a širší australské breakingové komunity hlásili nenávistné telefonáty na své podniky. Gunn sama popsala strach vrátit se do tělocvičny, aby ji lidé nepoznávali.
V listopadu 2024 oznámila konec soutěžní kariéry; ČT sport přinesl její výrok o tom, že chce tančit „v obýváku s partnerem“. Přesto oficiální záznamy WDSF ji v lednu 2026 stále evidují v australském týmu Fresh Dissent na BfG World Series v Brisbane. Z elitního sólového závodění ustoupila, breaking ale úplně neopustila.
Její současný web ji představuje primárně jako řečnici a edukátorku. Téma? Odolnost, duševní zdraví a viralita. Zkušenost, která ji málem zlomila, se stala její profesní náplní.
A dopad přesáhl i její osobní příběh. Podle Reuters část breakingové scény po olympiádě zaznamenala úbytek sponzorů a prize money. Kauza nebyla jen osobní drama jedné tanečnice, stala se reputačním problémem pro celý sport. A breaking z programu LOH 2028 v Los Angeles vypadl, byť to rozhodnutí padlo už v říjnu 2023, tedy dávno před Paříží.
Co zůstává po memu
V srpnu 2026 Gunn řekla: „Ničeho nelituji.“ Bylo prý důležité být sama sebou. Zároveň v dokumentu formuluje něco, co přesahuje její vlastní příběh: lidé by měli přemýšlet nad tím, co klikají, sdílejí a komentují, protože na druhém konci obrazovky není fiktivní postava, ale reálný člověk s rodinou, prací a okolím.
Kauza Raygun pronikla i do českého mediálního prostoru, psaly o ní CzechCrunch, Sport.cz i ČT sport, většinou memovým nebo „bizár“ rámcem. Přesnou míru českého sdílení na sítích bez analytických nástrojů nelze změřit, ale příběh australské breakerky se stal jedním z nejsdílenějších olympijských momentů roku 2024 globálně.
Rachael Gunn chtěla na olympiádě tančit. Internet z ní udělal vtip. A pak z vtipu udělal zbraň, která zasáhla všechno kolem ní. Dva roky jí trvalo, než dokázala promluvit. Třicet sekund stačilo, aby se z ní stal mem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta