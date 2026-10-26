Česko čeká prudká změna počasí. Teploty spadnou k nule, již brzy se vrátí sníh

Začátek posledního říjnového týdne ještě nabídne poměrně příznivé podmínky, které však dlouho nevydrží. V pondělí 26. října se nejvyšší denní teploty budou většinou pohybovat mezi 8 a 13 stupni Celsia. Úterý přinese místy více slunečního svitu a při příznivých podmínkách se může vzduch ojediněle ohřát až na 15 stupňů. Výrazný rozdíl ale nastane mezi denními a nočními teplotami. Při vyjasnění se totiž ranní minima mohou dostat k bodu mrazu, v některých lokalitách dokonce mírně pod něj. Zejména v údolích a dalších místech, kde se hromadí studený vzduch, tak bude nutné počítat s přízemními mrazíky i za jinak slunečného počasí.
Ve středu dorazí studená fronta
Změna začne během středy 28. října, na kterou připadá státní svátek. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a na některých místech se objeví přeháňky nebo slabší déšť. Před přechodem fronty se denní maxima ještě vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia, následně však začne do Česka pronikat chladnější vzduch. Oproti začátku týdne se tak změní nejen teploty, ale také celkový charakter počasí. Slunečných období bude ubývat a zatažená obloha se stane častějším jevem. Ochlazení přitom nepřijde během jediného dne, ale bude pokračovat i v následujících dnech.
Víkend přinese nejvýraznější ochlazení
Od čtvrtka se počasí začne postupně přibližovat typickému sychravému závěru října. Převládat bude oblačno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo mrholení. Čtvrteční denní maxima by se ještě měla pohybovat přibližně mezi 8 a 13 stupni Celsia, v pátek už většinou mezi 8 a 12 stupni. Další pokles se očekává o víkendu, kdy teploměry podle současného výhledu ukážou převážně 6 až 11 stupňů. V noci a ráno mohou teploty opět klesat k nule, při vhodných podmínkách i pod bod mrazu. Zatímco ve středu se tedy lidé mohou ještě dočkat relativně teplého svátečního odpoledne, na přelomu října a listopadu už bude počasí podstatně chladnější a vlhčí.
Na horách začne sněžit, v nížinách převládne déšť
Nejvýraznější projevy přicházejícího ochlazení se očekávají v horských oblastech. Už v pondělí se mohou ve vyšších polohách, zpočátku přibližně nad 1 000 metrů, vyskytnout sněhové přeháňky. Ve druhé polovině týdne a zejména během víkendu se mohou sněhové nebo smíšené srážky vrátit. V nižších polohách bude vzhledem k očekávaným denním teplotám pravděpodobnější déšť či mrholení. Samotná předpověď sněžení však ještě neznamená, že se na horách vytvoří souvislá a dlouhodobě udržitelná sněhová pokrývka. Záležet bude především na intenzitě srážek, nadmořské výšce a teplotách v průběhu dne i noci.
Další týdny mohou být ještě chladnější
Výhled na začátek listopadu naznačuje, že chladnější počasí nemusí skončit současně s tímto týdnem. Dlouhodobá předpověď na období od 19. října do 15. listopadu počítá s teplotami poblíž dlouhodobého průměru nebo mírně pod ním. V posledních dvou týdnech tohoto období by se průměrné noční teploty mohly pohybovat kolem nuly a denní maxima přibližně kolem 6 stupňů Celsia. Jde však o orientační výhled pro delší časové období, nikoli o přesnou předpověď jednotlivých dnů. Na rozdíl od krátkodobé předpovědi proto nelze spolehlivě určit konkrétní termíny mrazů či sněžení. Vývoj v následujících dnech bude důležitý zejména pro upřesnění množství srážek a výškové hranice, od které začne převládat sníh.
Zdroje: chmi.cz, cysnews.cz, tn.nova.cz