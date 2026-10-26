Jedno slovo zachránilo desetiletou Moniku před cizím mužem v autě. Neznal rodinné heslo a v panice ujel

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Jedno slovo zachránilo desetiletou Moniku před cizím mužem v autě. Neznal rodinné heslo a v panice ujelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Neznámý řidič zastavil u chodníku a školačce tvrdil, že její bratr leží v nemocnici. Dívka mu nenaletěla, protože s matkou doma předem probraly, co v takové chvíli udělat. Policie teď před prázdninami vyzývá rodiče, aby podobný rozhovor nenechávali jen na škole.
Jedno slovo zachránilo desetiletou Moniku před cizím mužem v autě. Neznal rodinné heslo a v panice ujelZdroj: Foto: Love Makes A Way - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 26.10.2026 12:34
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